Familiares del "Rey de los Chifles" exigen se esclarezca el crimen de empresario (VIDEO)

Familiares del fallecido empresario Noé Jiménez Merino llegaron hasta la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura para exigir que avancen las investigaciones en torno al crimen del "Rey de los Chifles".

"Estamos reclamando justicia. Ya es más de un mes y no nos dicen nada, nadie habla con nosotros, siguen las investigaciones y no hay nada concreto. Los enemigos son gente cercana, hay testimonios, hay declaraciones, todo está para que los atrapen pero no hacen nada. No entendemos el porqué", sostuvo la hija de la víctima, Elena Jiménez.

Los manifestantes llegaron portando carteles y realizaron una protesta en los exteriores de la Divincri porque consideran que se está tardando demasiado la investigación, más aún cuando-según dijeron- existirían evidencias claras.

"Aquí hay muchos sospechosos, por tema de terrenos, de sus propiedades, de su ex esposa. Son muchos, queremos llegar a la verdad", indicó Elena Jiménez.

ASESINATO

Noé Jiménez Merino, también conocido como “El Ayabaquino”, su marca de chifles en Piura, fue asesinado de dos disparos por dos sicarios, a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió el domingo 3 de marzo, en los exteriores del bar El Delfín, ubicado en el A.H. Las Dalias, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

En torno a este crimen, aún no esclarecido, se tejieron varias hipótesis: se cree que fue víctima de los extorsionadores que le solicitaban montos de más de S/ 20,000 a cambio de no atentar contra sus locales de chifles y también se presume que habría sido por un lío de terrenos.