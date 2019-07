Feminicidio: hombre que asfixió y quemó a mujer en Paita afrontaría una pena de 30 años de cárcel

Síguenos en Facebook

El Fiscal Provincial Luis Enrique Tapia Ponce presentó el día de ayer el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva, por los delitos de feminicidio y microcomercialización de drogas, para el asesino de una mujer que fue encontrada enterrada en una cochera, en Paita.

Para hoy se espera que el juzgado de turno de Paita notifique la fecha y hora de la audiencia donde se debatirá la solicitud de la fiscalía.

Según informó el Ministerio Público, el confeso asesino de María Angélica Ipanaqué Tume podría recibir una pena no menor a los 30 años de pena privativa de la libertad.

EL CASO

El cadáver de María Angélica Ipanaque Tume (30) fue hallado enterrado en un local que funciona como cochera, ubicado en la comunidad campesina San Francisco de la Buena Esperanza de Paita.

Durante la diligencia de levantamiento del cuerpo, Segundo David García García narró a la Policía que asfixió a su víctima en medio de una discusión. La Policía presume que la fallecida lo amenazaba con contarle a su esposa que eran amantes.

Según el feminicida, encontró a su víctima en un baile, tras departir unos momentos la acompañó a ella a dejar a su prima en una mototaxi y luego se fueron con dirección a la cochera en la que el trabajaba, en donde se encontró el cuerpo.

“Ella me dijo vas a estar conmigo o no vas a estar conmigo, por eso tomé otras medidas, le tapé la boca con su casaca y se asfixió, murió pues, no tenía otra opción y la llevé a ese hueco”, fue lo que manifestó sin ningún escrúpulo e intentado exculparse por sus execrables actos frente a los agentes policiales al ser descubierto.

El cuerpo de María Angélica fue hallado carbonizado y doblado en el fondo de un hueco de varios metros de profundidad. Apenas y pudo ser reconocida por su padre, José Ipanaque Pazos, quien estuvo presente en la diligencia.

Los familiares de la quinta víctima de feminicidio en la región esperan que el Poder Judicial le imponga la máxima pena por el cruel asesinato de la joven.