Familiares lloran y exigen justicia por muerte de PNP (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Los padres del fallecido suboficial PNP Anner Luzón Jiménez exigieron justicia ante la liberación de un investigado por parte de los jueces que integran la Sala Penal de Emergencia de Piura. En medio de llanto y dolor, los familiares y amigos del efectivo policial recibieron sus restos.

DOLOR

La mañana de ayer, llegó al Grupo Aéreo N° 7, el cadáver de Anner Luzón Jiménez, quien fue herido de bala por un presunto asaltante en una persecución policial, el pasado 14 de enero, en el asentamiento Nueva Esperanza.

Las autoridades policiales rindieron homenaje al fallecido suboficial, en tanto los padres exigieron justicia para su hijo.

“Pido justicia, verdadera justicia para mi hijo que ahora está muerto. Esta decisión de los jueces ha demostrado que la ley apoya a la delincuencia y no a los policías. La última vez que vi a mi hijo con vida, quiso abrazarme, creo que se estaba despidiendo. Siempre lo recordaré como una persona humilde, compartido con sus compañeros”, dijo entre sollozos el padre del SO3, Adán Luzón.

Sus restos fueron llevados a su vivienda, ubicada en el A.H Villa Mercedes, donde permanecerá hasta el día de hoy.

Liberación. Tras permanecer casi un mes en estado grave por la herida de bala, Luzón Jiménez dejó de existir el mismo día que se supo de la liberación del investigado Yerson Alexander Domínguez Martínez.

Los magistrados revocaron la prisión preventiva de nueve meses y le dieron comparecencia restringida.

“Se realizó la pericia de absorción atómica al imputado Domínguez, sin embargo dio negativo, con lo cual se determinó que este señor no habría disparado. El agraviado, en el robo del celular que originó la persecución y posterior balacera, tampoco reconoce a este señor, al imputado tampoco se le encontró armas de fuego”, puntualizó uno de los miembros de la Sala Penal de Emergencia, el magistrado Juan Carlos Checkley.

RECURSO

Por su parte, el abogado del suboficial Luzón, Luis Bermeo Cevallos, indicó que muchos de los elementos que se dieron en la persecución donde resulto herido el efectivo policial, no se han tomado en cuenta, al momento de decidir la prisión preventiva contra Yerson Domínguez Martínez. En ese sentido, indicó que solicitarán un nuevo pedido de prisión preventiva que considere, ahora el delito de homicidio. “Aún no se nos ha notificado ningún resultado de la sala, estamos a la espera de esto para poder presentar el recurso. Existe un error por parte de los jueces, el liberar al señor Domínguez, él se encuentra involucrado en el caso de hurto agravado y eso no lo ha considerado la sala”, dijo el abogado Luis Bermeo Cevallos. Aseveró que el presunto delincuente, Yerson Domínguez, ya cuenta con antecedentes penales por tenencia ilegal de armas y municiones, así como por robo agravado y una infracción penal cuando era menor de edad.

Por su parte, el asesor legal del Ministerio del Interior, el general Máximo Ramírez, expresó su molestia sobre el mal empleo de justicia en los procesos legales de policías en el norte del Perú y aseguró que en Piura existe una “mafia similar” a “Los Cuellos Blancos del Puerto”.