Fernando Cáceres afirma que nunca conoció al aportante

El excandidato a la gobernación regional y actual asesor del gobernador Servando García Correa, Fernando Leoncio Cáceres Rosell, dijo no conocer a José María Santisteban Zurita, implicado en el caso de la detención del expremier, César Villanueva, quien fue uno de los aportantes de su campaña en el 2010.

FUE EL PERSONERO

Cáceres Rosell dijo que durante esa campaña, fue el personero de ese entonces, Miguel Grados, quien se lo presentó como un posible aportante.

"Miguel Grados (quien iba como consejero) es el que me dijo que había una persona que puede aportar a la campaña (...) Si tú lo conoces si es una persona de bien, sí, le dije, y en el informe de la ONPE se le puso su nombre y la cantidad que aportó", manifestó Fernando Cáceres.

Agregó que jamás lo conoció y que en la época en que sucedió, dicho empresario no tenía ningún problema con la justicia y, por tanto, era un aportante lícito.

"No tengo vínculo con el señor, nunca lo he visto en mi vida (...) En el 2010 esa persona era un empresario dedicado a la minería, con nada ilegal. Después de nueve años me entero que tendría vínculos con el expremier", acotó Fernano Cáceres.

"El presidente y cabeza de lista es el responsable de firmar las declaraciones de los aportes de campaña, por eso es que figura mi nombre como el que recibió, pero fue Miguel Grados el que me dijo que había una persona que puede aportar a la campaña, insistió Cáceres Rosel.

IMPLICADO

Como se sabe, Santisteban Zurita está implicado en el caso de la detención del expremier, César Villanueva, por ser quien se contactó con los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque del caso Lavajato, que lo investigan por presuntos actos de corrupción.

El objetivo de Villanueva, según la Fiscalía, era que dichos fiscales lo favorezcan en las investigaciones que se le siguen en su contra por sus vinculaciones con la empresa Odebrecht.