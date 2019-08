Gerente del GR culpa a asistente de enviar mensajes acosadores

Síguenos en Facebook

El gerente general del gobierno regional de Piura, Jesús Torres Saravia, salió a desmentir la denuncia de acoso sexual en su contra y señala que todo “fue una broma” por parte de uno de sus hombres de confianza hacia la denunciante. Insiste en su inocencia y afirma que procederá legalmente contra los que “mancillaron su honra”. Además, agregó que despedirá al trabajador implicado en este hecho pero que no procederá legalmente contra él, tampoco contra la extrabajadora que a la fecha no responde a la prensa.

BROMA

Al cumplirse el segundo día de la acusación en su contra, Jesús Torres Saravia apareció en compañía de los trabajadores de la gerencia general Rafael Vela, Fabián Juárez Pita y su ex asistente personal Olga Ibáñez Huayama, quien ahora labora en la municipalidad de Salitral.

En su defensa, alegó que su colaborador, Rafael Vela, quien es encargado del material audiovisual de la gerencia general, fue quien envió los mensajes de Whatsapp a la denunciante M.C.S. desde su celular personal, sin él tener conocimiento de lo sucedido hasta ayer que salieron a la luz los mensajes comprometedores.

“Llamé a las dos personas que tienen acceso a mi celular, para hacer o recepcionar llamadas a mi nombre, quienes son mi asistente personal y quien tiene a cargo el material audiovisual. Este celular que manejo, de donde han salido las comunicaciones, no hay ningún tipo de conversación que determine un acoso sexual; lo descarto totalmente”, añade Torres Saravia.

Esta acusación fue aceptada por el titubeante trabajador Rafael Vela, quien afirmó que le jugó “una broma” a la denunciante y envió aquellos mensajes como “dame un besito”, te extrañé”, siéntate conmigo”, desde el teléfono celular de Torres Saravia para luego eliminarlos y así su jefe no se diera cuenta de lo sucedido.

Sin embargo, sobre las declaraciones, alude que se trataría de un solo mensaje, no obstante que existirían más mensajes que comprometen al funcionario de la gestión de Servando García.

“Todo fue parte de una broma, de un juego. En mi caso, lo que hice fue jugarle una broma a ella. Por ejemplo, escribirle un WhatsApp diciéndole lo que la señorita va a sacar y luego lo que yo hacía era borrar el mensaje para que el gerente no se de cuenta, porque era una broma. Delante de mis compañeros le manifesté que era una broma y ella dijo que no había problemas y me disculpó. Me sorprende que habiendo confianza con ella, perjudique al gerente sabiendo que esto era falso”, afirmó Rafael Vela, quien será despedido, según se anunció en la conferencia.

En otro momento, el trabajor de la gerencia general criticó la forma de vestir de la abogada que dejó de laborar en mayo.

ASISTENTE

Respecto a la acusación que la denunciante contra Torres Saravia, de haberla utilizado como asistente del curso de maestría que dictó en una universidad privada, el funcionario dijo que fue ella quien se ofreció para desempeñar el cargo, por tanto no merecía una remuneración sobre la función.

“La señorita me pidió ser asistente, ella se ofreció a querer ser asistente. Una vez que me paguen igual le iba a dar su propina, pero ella salió antes que termine el curso”, resaltó el gerente general del Gobierno Regional.

VÍCTIMA

Se conoció que C.S denunció los hechos en el Primer Juzgado de Familia para que brinde las medidas de protección a la víctima; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público no ha recepcionado la denuncia.

Jesús Torres precisó que por el momento, al no existir un documento legal que lo acuse de acoso sexual, no procederá contra la denunciante.

“No hay ningún documento en el que la señorita haya expuesto, a la fecha, legalmente, en contra mía; salvo que realmente exponga un documento en el que me sindique”, dijo el gerente.

El acusado dejó abierta la posibilidad de reunirse con la denunciante y los implicados, tal como lo anunció en la víspera el vocero del gobierno, Fernándo Cáceres. El gobernador Servando García no se ha pronunciado al respecto.