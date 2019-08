Gerente del GR usaba a trabajadora como asistente de maestría

Síguenos en Facebook

En el ojo de la tormenta. El gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, no solo es acusado de acoso sexual a una extrabajadora del GR, sino que también se conoció que habría utilizado a la colaboradora de la institución regional para que cumpla las funciones de asistente de clases de un curso de maestría que dictaba en una conocida universidad privada de esta región; función desarrollada por la trabajadora sin pago alguno.

ASISTENTE

Correo tuvo acceso al WhatsApp del curso de maestría Contrataciones del Estado, que dictó en abril de este año, el alto funcionario de la gestión de Servando García, cuyo sueldo supera los 15,000 soles. La versión de la denunciante M.C.S.A sería corroborada con estos mensajes de WhatsApp de fecha 29 de abril, donde se demuestra que ella coordina con los estudiantes sobre la asistencia y material educativo; la fecha coincide con el tiempo que laboró en el local regional como locadora de servicios.

Otra prueba sería el e-mail que la denunciante envía al grupo de alumnos del gerente general Jesús Torres, entre ellos Tatiana Peña, quien trabaja en la gerencia del gobierno regional con un sueldo de 5,000 soles.

También existen fotografías del grupo de estudiantes de dicha maestría junto a su jefe y profesor Torres Saravia.

ACOSO

Respecto al tema de acoso sexual por parte de Torres Saravia contra la ex trabajadora, ella mostró unos WhatsApp donde el biólogo, Gilber Fabián Juárez Pita, quien trabaja en la gerencia general con un sueldo de 6,500 soles, le propone a la joven mantener una relación con su “jefe” (alega que se refiere al funcionario regional); sin embargo, en su defensa Juárez Pita confirma la autenticidad de las conversaciones pero dice que no se referiría a Torres Saravia, sino a un jefe que tuvo en Trujillo y que mantenía amistad con la denunciante. Añadió que C.S.A comentó que el 14 de agosto perdió un USB donde guardaba conversaciones personales y captura de pantallas de conversaciones con él y sus amigas. Juárez resalta que se mostró sorprendido por las declaraciones de quien considera su amiga y aduce que estaría siendo manipulada políticamente. “Hablamos de otra persona, nos referimos a otro gerente. No hubo algún tipo de acoso, la señorita ha participado de las reuniones, encargaturas, cursos, existía un buen clima laboral dentro de la gerencia. Ella era locadora de servicios y desconozco los motivos. Niego a que me refiera a Torres. Ella está dañando mi honorabilidad, no quisiera verme afectado”, acotó el biólogo.

LO BLINDAN

El nuevo portavoz del gobernador, Fernando Cáceres Rosell, minimizó los hechos y precisó que recién en septiembre Servando García recibiría a la víctima de acoso, pues la autoridad regional tiene la agenda copada.También puntualizó que iniciarán las investigaciones y por el momento no retirarán del cargo a Torres Saravia, quien ha evitado declarar sobre el tema.

Por su lado, algunos consejeros como Alfonso Llanos y José Morey piden al gobernador retirar la confianza al gerente por tratarse de un tema delicado. “Debe haber un retiro de la confianza porque la situación es grave. El Consejo Regional rechaza los presuntos actos de acoso sexual y se debe determinar la sanción”, dijo José Morey.

También pidieron brindar las medidas de protección a la víctima.