Gobernadores cuestionan “ineficiencia” del Ejecutivo

Gobernadores regionales criticaron al Ejecutivo debido a la ineficiencia en la inversión en proyectos, que permitirían disminuir la brecha en infraestructura, salud y educación, y exigieron la descentralización fiscal, durante la III Sesión Ordinaria de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente.

Ante esta crítica el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar se justificó señalando que la ineficiencia esta no solo en el Estado sino también en las regiones. Señaló que la descentralización recién inicia.

INEFICIENCIA

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, integrante de la mancomunidad regional cuestionó que a pesar que existen diversos programas del Estado en las regiones no existe una articulación con los gobiernos regionales.

Precisó que esta presencia en las regiones no se refleja en la disminución de las brechas sociales y de infraestructura.

“Hay que ser eficiente, hay 470 millones en el Ministerio de Salud pero seguimos con el problema de la anemia, a dónde se va el dinero, queremos eficiencia ”, dijo Guevara.

Remarco que debido al modelo estructural centralista es que no se pueden dinamizar actividades económicas como la agricultura.

“Si hay gente incapaz en el ministerio, que se vayan, sino tienen profesionales podemos mandar a la gente preparada de las regiones”, finalizó.

DESCENTRALIZACIÓN

A su turno, el gobernador regional de Tumbes y presidente de la Mancomunidad Macro Nor Oriental, Wilmer Dios Benites, manifestó que debe haber políticas claras por parte del gobierno central como es la descentralización fiscal, ya que hay empresas en Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, etc. que aportan al fisco nacional sustanciosas cantidades, pero no se reflejan en las regiones.

Por su parte, el gerente general de la Mancomunidad, Yehude Simon Munaro, aseveró que el reto del presidente Vizcarra y de los ministros es escuchar a los gobernadores y entender que hay desesperación de la población que no encuentra respuesta a sus necesidades.

“Espero que el premier escuche lo dicho por los gobernadores, porque plata hay, como lo ha dicho el titular de Economía, pero falta invertir y hacerlo bien”, remarcó.

A su vez, el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, en el mismo sentido, señaló en la región Piura existen brechas por cubrir, como en el sector educación ya que de los 3, 380 centros educativos el 75% está en mal estado. Además, indicó que en salud el 15.9% de niños menores de tres años padece de desnutrición crónica y que existen brechas en infraestructura vial y en otros sectores.

“La Reconstrucción no está solucionando la problemática que afecta a la población, no responsabilizo al actual premier pero necesitamos solucionar el tema, esperamos hacerlo con la Autoridad de la Reconstrucción”, dijo.

Asimismo, indicó que la burocracia hace que los procesos de desarrollo de proyectos sean más largos ya que se debe pedir financiamiento a las autoridades nacionales y luego, nuevamente, pedir la transferencia de dinero, lo que origina un retraso.

respuesta. El premier Salvador Del Solar Labarthe, ante la avalancha de críticas, señaló que no hay ineficiencia en el Gobierno Central, ya que este es un problema nacional, como la corrupción.

Sobre la descentralización, explicó que este proceso tiene apenas 16 años y que se está avanzando y reconoció que también se debe avanzar con la descentralización fiscal.

“Nos comprometemos a hacer nuestro máximo esfuerzo para que en estos dos años (que les restan de gobierno) hagamos que el proceso de descentralización siga mejorando”, dijo Del Solar.

Recordó que el presidente Vizcarra, al asumir su mandato, señaló que “debe haber una mirada diferente al proceso de descentralización”, la cual fue inicialmente administrativa.

“Tenemos que repartir el poder político administrativo, y en esa dirección hemos ido en estos primeros tres lustros, pero el presidente Vizcarra señaló que ahora debemos pasar a una descentralización con mirada territorial”, indicó.

Es por esto que el año anterior se realizaron tres Gore Ejecutivos.

Tras escuchar lo manifestado por el premier sobre la descentralización, el gobernador Mesías Guevara indicó que hay una falta de proyección política por parte del gobierno nacional.

”Una cosa es desconcentración y otra es descentralización, y es fundamental la parte fiscal ya que hay grandes empresas inclusive mineras cuya tributación va a Lima dejando de lado a las regiones, seguiremos insistiendo con la descentralización fiscal “, dijo la autoridad de Cajamarca.

ACUERDOS

Por otro lado, en la III Sesión Ordinaria de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente, que contó con la presencia de la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, se expuso la necesidad de dos proyectos que benefician a varias de las regiones de esta mancomunidad.

El presidente de la Mancomunidad Macro Nor Oriental, Wilmer Dios Benites, consideró necesario darle continuidad a la autopista Sullana-Aguas Verdes, que está paralizada y genera actualmente muchos accidentes y muertes.

La ministra Jara Risco aseguró que se están culminando los estudios de dicha carretera y que se tiene previsto invertir 10 millones de soles en su ejecución.

En tanto, el gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara solicitó se reanude el proyecto de redes regionales de fibra óptica para Internet de alta velocidad correspondientes a los departamentos Piura, Tumbes y Cajamarca. A esto la ministra María Jara indicó que en noviembre se reanudaría este proyecto.