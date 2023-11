El decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez, indicó que el gobierno regional y las municipalidades de la región Piura, deben ayudar a reactivar la economía en esta zona, tras la recesión económica anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que indicó, en las últimas horas, dictará varias medidas para revertir la tendencia de la desaceleración económica en el país.

Martínez detalló que, junto al congresista César Revilla y otras autoridades, se reunieron con el titular del MEF que les indicó que lanzarían el Plan Punche Perú. Aunque dijo que están cayendo en el error de dar bonos a familias que no les corresponderían por los estragos de las lluvias. “(...)Hay medidas paliativas de subsidio y que nuevamente están cayendo en este tema, ya que les está dando 500 soles a familias que han sufrido los estragos de la naturaleza y que sus viviendas han sido vulnerables, pero no estamos evaluando si esas familias han estado ubicadas en zonas que no son habitables y tienen alto riesgo”, señaló.

Resaltó que, de qué valdría que el Gobierno Central otorgue recursos para ejecutar los proyectos, si la autoridad regional y las comunas no ayudan en ello. “De que vale que el Gobierno Central lance (recursos), si el gobierno regional y los gobiernos locales no impulsan la inversión pública que es un motor de la economía peruana”, indicó.

En cuanto a la agroexportación, dijo que hay presidentes de las juntas de usuarios de San Lorenzo que están que presentan fichas a los ministerios de Agricultura y Economía en cuanto a la descolmatación y rehabilitación de los canales de regadío que están en mal estado.

Además, pidió al Estado velar más por la seguridad ciudadana. “El Gobierno (también) debe impulsar la minería como soporte de la economía nacional. Pero otro de los puntos, que debe estar ligado, es la seguridad ciudadana, porque queremos más inversión. Aunque se han dado medidas de emergencia, pero no se están radicalizando las penas para los delincuentes”, enfatizó Martínez a Correo.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló que muy pronto el Gobierno Central dictará medidas a diversos sectores, entre ello, la agricultura y minería, con la finalidad de revertir la tendencia de desaceleración económica.

Contreras explicó que espera que en noviembre y diciembre se tenga otro resultado y que esto se reflejará en el primer trimestre del 2024 e indicó estar convencido de que la recesión económica en la que se encuentra el país, será temporal.

Además, señaló que trabajan en el proceso de reactivación, ya que a la fecha han adjudicado más de 1,200 millones de dólares en proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP). “A ese monto se suman anuncios de más de $12 mil millones (de parte de empresas mineras, entre otros)”, agregó el titular de la cartera de Economía y Finanzas.

