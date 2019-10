"Guerra" por el baile de aniversario en Sullana

Síguenos en Facebook

A través del chantaje y el miedo, personas de mal vivir pretenden intimidar a un conocido empresario en la ciudad de Sullana, para que renuncie a realizar el baile por el aniversario de la provincia con una conocida orquesta.

DE TERROR

"Mira c... yo no he venido a jugar a tu zona, yo he venido a hacer mi trabajo, y mi trabajo eres tú. Sino te abres te voy a matar", dice uno de los mensajes que el empresario Jackson Seminario Chau, entregó a la policías para denunciar que es víctima de amenazas de muerte.

Según refiere el empresario, las amenazas provienen del número telefónico 929825270, que está en proceso de identificación para conocer al propietario de la línea.

Seminario Chau se presentó como el organizador del baile por el aniversario de Sullana, el mismo que se realizará el próximo 4 de noviembre, y acusó a su competencia por las amenazas recibidas.

"He denunciado el caso en la Policía y también pediré garantías en la Subprefectura. La gente que me amenaza no quiere dinero, sino que no haga el baile. Coincidentemente, otro empresario también hará una fiesta ese mismo día", indicó Jackson Seminario.

Como se sabe, el empresario es dueño de un local campestre que funciona en la ribera del río Chira en el distrito de Marcavelica, donde hará el promocionado baile.

No solo el empresario recibe amenazas de muerte, también el dueño de la orquesta Walter Chunga está en la mira de estas personas de mal vivir, que emplean el chantaje para sembrar el miedo.

Pese a las amenazas, Seminario Chau dijo que seguirá adelante con las actividades por la fiesta por aniversario, pues señala que cuenta con todos los permisos.

"Por esta situación, mi empleado ya renunció porque teme por su vida. Ahora estoy solo, igual haremos la fiesta, no les vamos a dar el gusto. Esta actividad cuenta con todos los permisos, pueden preguntar a las instancias correspondientes", indicó el empresario.