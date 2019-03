Hombre acusado de violar a su hija pasa examen de ADN (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre, acusado de presunta violación sexual de menor de edad, en agravio de su hija de 14 años, fue detenido por agentes policiales de la comisaría de Paimas y la División Policial de Sullana.

A él se le tomaron muestras para determinar -mediante el ADN- si es el padre de la bebé de cinco meses que tiene la víctima.

ATRAPADO

La captura de Augusto Pasapera Abad (54) se produjo el martes, alrededor de las 7:00 de la noche, y se enmarcó en la detención preliminar, dispuesta por el Poder Judicial, a pedido del fiscal Rolando Seminario Córdova, de la Fiscalía Provincial Mixta de Suyo-Ayabaca, que participó de la intervención.

El imputado está sometido a 72 horas de detención preliminar, en la comisaría de Paimas, en Ayabaca, donde se realizan diligencias para un eventual pedido de prisión preventiva.

Pasapera Abad fue capturado cuando pretendía huir por un camino de herradura, en el caserío Jambur, en Paimas.

En declaraciones a la prensa, el intervenido alegó ser "inocente" de los cargos que se le imputan. "No tengo nada que ver, yo no he tenido relaciones con mi hija", aseguró.

EXAMEN DE ADN

Al investigado se le tomaron muestras para la prueba de ADN, a fin de determinar la paternidad de la bebé de cinco meses, hija de la menor agraviada.

Como se sabe, la menor de 14 años escapó de su casa con su bebé, presumiblemente producto de la violación, y denunció que era víctima de agresión sexual por sus familiares.

DENUNCIAS DESDE 2014

El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, indicó que el Ministerio Público acogió la recomendación de su representada para que la adolescente rinda su testimonio en la Cámara Gesell, en este caso en Sullana.

También ha solicitado información sobre el estado de las denuncias policiales y carpetas fiscales existentes desde el 2014, para analizarlas y conocer la razón de la demora en las investigaciones.

Remarcó que ha solicitado que se dicten medidas que garanticen la efectiva protección de derechos de la adolescente y de su hija.