Hospital de Sullana está desabastecido de medicamentos

El desabastecimiento de medicamentos e insumos es un problema álgido en el Hospital de Apoyo II de Sullana, donde es común que los pacientes apelen a su alicaída economía para comprar los insumos faltantes a fin de poder ser operados.

Así lo informó la presidenta del Cuerpo Médico, Patricia Montoya, quien reconoció que esta crisis también les afecta como profesionales al no cumplir con las metas trazadas para poder exigir más presupuesto.

PONEN DE SU PLATA

Sostuvo que los pacientes del hospital de Sullana gastan entre S/ 1,000 a S/ 1,500 en medicamentos para ser operados por enfermedades oculares. No hacerlo, explica, supone una decisión arriesgada para el paciente dado que está de por medio su salud.

"Es una falta grave que pacientes compren sus insumos, pero ante la necesidad de operarse, de hacerse los tratamientos, el paciente invierte", sostuvo la dirigente.

Eso lo ve a diario Patricia Montoya en el área de Oftalmología, que está bajo se encargatura, donde es común la falta de insumos básicos como nylon y gotas para los ojos.

"No tenemos cuchilletes, no tenemos ni siquiera nylon para las suturas, no tenemos viscoelástico, tampoco lentes intraoculares para colocar en la cirugía y hay algunos equipos que ya no están funcionando como el equipo láser. Tenemos un equipo obsoleto para hacer lentes que ya no sirve y lo paramos parchando", denunció la médico.

Según Montoya, la situación es similar en las especialidades de urología, traumatología, neurocirugía y otorrinolaringología, por el desabastecimiento de insumos para las operaciones. Por ello, ha pedido una reunión con el director del Hospital de Apoyo II de Sullana, Iván Calderón quien, señala, hasta ahora no la atiende.

"Como Cuerpo Médico hemos invitado al doctor a conversar acerca de la problemática; sin embargo, por su agenda no nos contesta todavía", manifestó la presidenta del gremio.

Según cálculos esgrimidos por la especialista, la falta de insumos representa hasta el año pasado una demanda insatisfecha de 300 pacientes mensuales que no son evaluados.

A esto se suma la falta de personal especializado en el área de oftalmología, dado que el especialista que estaba por la modalidad por terceros, acaba de renunciar porque no le pagaban desde julio.

Asimismo, la médico recomendó al director evaluar a su personal para mejorar las riendas de la dirección y administración del hospital.

"Si un área no funciona adecuadamente, nosotros podemos pedir el cambio de ese personal por alguien más eficiente que pueda manejar mejor la urgencia, y creo que eso aplica al área de Logística", expresó Patricia Montoya.

Por último, sostuvo que la falta de insumos incide de manera negativa en el cumplimiento de metas y, por ende, en la asignación del presupuesto por año.

RESPONDE

En relación con la denuncia de su colega, el médico Iván Calderón, indicó que la dirección viene realizando todo lo humanamente posible para abastecer de insumos a las áreas del hospital. Aunque indicó que la falta de medicamentos e insumos pasa por la demora del Cenares (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud) en la distribución de los medicamentos a nivel general.

En ese sentido, informó que para noviembre está prevista la tercera entrega de medicamentos e insumos al hospital de Sullana para abastecer farmacia y otras especialidades.

"No pretendo decir que las cosas están bonitas en el hospital, pero estamos avanzando. Hay procesos que deben seguir su curso como lo que pasa con Cenares. Quisiéramos que los medicamentos e insumos lleguen cuanto antes porque de eso depende la salud del paciente, pero es un tema que escapa de nuestras manos", indicó el director.

Respecto al área de oftalmología, la dirección adquirió un moderno oftalmoscopio indirecto para pacientes con retinopatía (desprendimiento de la retina). Además, informó que se ha dado mantenimiento al equipo láser para ponerlo a funcionar.