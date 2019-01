“Hostilización” en Dirección de Salud

Síguenos en Facebook

Malestar ha generado la actitud de un grupo de sindicalistas de la Dirección Regional de Salud (Diresa), que incluso han hostigado a la administradora de la Diresa, Gaby Núñez, para que se acceda a sus demandas.

“Al parecer no les conviene, no les gusta. La verdad que deja mucho que pensar y si vienen realizando actos de hostilización en ese sentido. La Dirección General ya ha tomado su posición, yo me mantengo de acuerdo a un ejercicio profesional y ético, en lo que corresponde a normas, buscando la mejor forma de trabajar de manera consensuada”, sostuvo la funcionaria.

En relación a la exigencia de algunos sindicalistas para que se coloque a sus preferidos en plazas presupuestadas vacantes o se hagan cambios, Gaby Núñez prefirió no pronunciarse. Señaló que “de lo que se trata es de reordenar y regularizar aquello que se viene manejando de manera poco ordenada y buscar los mecanismos para lograr una mejor gestión”.

El dirigente Carlos Morales ha restado importancia a la propuesta sindical para que se coloque a 19 asociados en plazas presupuestadas vacantes y dijo que piden que las 300 plazas sean ocupadas por personal que tiene más de diez años.