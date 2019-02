Humberto Correa: “El Minsa no tiene plata para ejecutar los hospitales”

El decano del Colegio de Economistas de Piura, Humberto Correa Cánova, nos brinda su apreciación sobre diversos temas de la región.

Hemos cumplido dos años del Niño Costero, ¿cómo evalúa la economía regional?

No ha cambiado mucho y estamos en una situación alarmante. Las condiciones económicas del Perú y el mundo no son de las mejores, se avecina cierta tormenta económica. EL FMI sugiere que hay condiciones para que se repita una crisis como la del 2007-2009, producto de la crisis fiscal que tiene los países europeos y si a ellos les va mal, nosotros pagamos las consecuencias porque ellos no nos van a comprar.

Nuestra economía es básicamente exportadora…

Nosotros vivimos fundamentalmente de exportaciones(…). Puede recuperarse el precio internacional de los minerales y si eso mejora, la economía peruana también mejora.

La reconstrucción está muy lenta…

Si uno ingresa a la Consulta Amigable del MEF, las cifras asustan. Lo que tenemos hasta diciembre, era un 11.8%

¿Ese porcentaje es de Piura?

Es a nivel nacional. Piura tiene casi el 50% de la ejecución que se prometió, más por acción del Estado, que ha sido la rehabilitación de las carreteras, los ejes troncales…

La millonaria descolmatación…

Claro. Lo que también se ve allí, que no es reconstrucción pero que está bien en la medida que nos va a fortalecer una acción futura, es la recuperación de Poechos, con más de 200 millones de metros cúbicos de agua.

A los colegios profesionales los convocaron para evaluar los hospitales de alta complejidad…

Nos convocaron para formar una comisión técnica para evaluar si la opción del hospital de alta complejidad de Piura era vía APP (Asociación Pública Privada) o a través del Minsa.

El presidente Vizcarra ofreció dinero…

En diciembre ofreció 26 millones de soles para iniciar un hospital (de los cuatro hospitales pequeños) y se queda corto pues. Con esa cantidad de dinero no se puede ejecutar. Por allí se ha puesto la primera piedra en Huarmaca. Ojalá esto continúe.

¿Cuánto se necesita?

Mientras no se asegure 300 millones de soles a estos (cuatro) hospitales no se puede iniciar la fase de construcción y este dinero se ha comprometido a partir de este año. No hay anuncio de la licitación ni quiénes son los ganadores.

En el caso del hospital de Alta Complejidad…

No se tiene nada. Hay una contramarcha. La ministra de Salud no tenía el expediente pero ha dicho que es muy alta la propuesta.

Se habla de sobrevaloración…

En todo caso es una cuestión de revisión pero se quiere decir que el Minsa es una opción, pero el Minsa no tiene plata, tiene compromiso de construcción de otros hospitales en otras regiones porque allá toman carreteras, hacen paro, marchas, tienen un mejor lobby en el Congreso y en los ministerios.

Analizándolo con cabeza fría, ¿lo más viables es una APP?

En el caso del hospital de alta complejidad, sí. Los otros son menores.

La construcción del hospital es solo un problema…

Con la construcción del hospital no acaban los problemas porque faltan profesionales, faltan especialistas, presupuesto.

Usted que ha sido funcionario regional, ¿Cómo ve el proyecto Alto Piura?

Está dentro de los errores que se cometen por no conocer los proyectos. Vienen nuevas administraciones y anulan procesos anteriores o la desesperación por culminar un proyecto llega a someterse a los caprichos de las empresas, que es lo último que ha ocurrido.