Idel Vexler: “Las bibliotecas municipales deben reactivarse y fortalecerse”

Síguenos en Facebook

El exministro de Educación, Idel Vexler, se pronunció sobre la realidad educativa de la región Piura y el reciente cierre de bibliotecas en el distrito de La Huaca, en donde nació.

¿Qué opina sobre la actitud del alcalde de La Huaca de cerrar las bibliotecas?

Como hijo distinguido de La Huaca, como educador y exministro de Educación, expreso mi profundo malestar por la decisión del señor alcalde de desactivar bibliotecas en varios centros poblados del distrito, entre ellos una biblioteca de Macacará y la de 18 de Octubre.

¿Lo considera un atentado?

No solo es un atentado a la cultura y a la educación sino que como exministro me siento muy incómodo porque es un pueblo de once mil habitantes aproximadamente que tiene una historia desde 1,825, casi viene con el bicentenario, y requiere potenciar el desarrollo cultural y educativo de toda la jurisdicción.

Para potenciarlo se necesitan bibliotecas…

Las bibliotecas municipales cumplen un rol importante, por eso deben reactivarse y fortalecerse.

¿Ha logrado hablar con el alcalde?

He tratado de comunicarme con él y no he podido. En todo caso le hago un llamado a que revoque esa decisión a la brevedad y que fortalezca la lectura, los concursos a través de los planes lectores de las bibliotecas en la plaza de armas, en el parque de la cultura y también en las escuelas, institutos y colegios que hay en el lugar.

El instituto también está en mal estado…

Ese es una de las preocupaciones que tengo. EI Instituto Superior Tecnológico lo creamos con 17 vacantes para profesores y varias especialidades y está en una situación de deterioro y de bajo impulso. El alcalde y la Dirección Regional de Educación deberían poner interés.

¿Este alcalde tiene experiencia?

Ha sido autoridad en el 2010. Yo he trabajado mucho con él en diversas áreas. Yo reclamo como una persona que conoce la necesidad de desarrollo cultural, educativo y científico de la población.

¿Qué opina de la línea educativa de equidad de género?

El enfoque transversal del currículo viene desde el 2004. El enfoque de equidad o igualdad de género busca que varones y mujeres tenga igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Además, busca educar para prevenir cualquier tipo de discriminación. También implica educar para luchar contra el machismo y cualquier tipo de violencia, especialmente contra la mujer.

¿No le parece que hay una lucha de los que están a favor y en contra?

Yo espero que el ministerio no polarice sino que convoque a todos los sectores para encontrar un camino adecuado. Con polarizaciones no avanzamos.

¿Qué opina de los exámenes que toman las universidades?

En el caso de la Universidad Nacional de Piura, se han presentado cerca de mil y creo que solo han ingresado 50. Hay que revisar la prueba porque si está bien hecha, bien regulado, si ha trabajado con una matriz donde los pesos, indicadores y competencias están bien establecidos, si no la aprueban, hay que replantearla y esa es una decisión de las autoridades académicas de la UNP.

En Piura también hay colegios en mal estado…

A mí me preocupa la reconstrucción de los colegios. Por ejemplo, me dicen que la construcción del colegio Salaverry está paralizada. Me apena mucho. Así como van las cosas, me preocupa que la mayoría de colegios no estén listos para el 2020, quizá estén para el 2021. Pido al gobierno y a las autoridades que pongan atención en la reconstrucción de los colegios de Piura, en la disposición de las aulas prefabricadas y transfieran urgentemente el dinero para el mantenimiento preventivo de los locales.