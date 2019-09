Inician construcción de las defensas del río y no se usarían geobolsas en diques

Las obras de reforzamiento de los diques del Bajo Piura ya no serían trabajos temporales sino definitivos. Es decir, las geobolsas quedarían de lado para dar paso al enrocado de las defensas ribereñas en los sectores más vulnerables.

Así quedó definido ayer tras la reunión que sostuvieron en el local del Proyecto Chira Piura (Pechp) el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), Nelson Chui Mejía, el alcalde de Cura Mori, Juan Vílchez, y los dirigentes y representantes de la Sociedad Civil de esta zona golpeada en el 2017 por las inundaciones.

Mientras tanto, en ceremonia realizada a un costado del puente Cáceres, se dio inicio en forma simbólica a los trabajos de construcción de las defensas del río Piura, desde este punto hasta el futuro puente Integración.

ESTUDIOS

Nelson Chui dijo que “aún cuando hay poco tiempo para la próxima temporada, ellos (los pobladores) quieren una obra definitiva, y les hemos dicho que como los expedientes no se han concluido, se incluya la alternativa que ellos proponen”.

Agregó que si técnicamente la mejor alternativa es la de ellos, se comenzará una parte y el próximo año se concluirá con el resto, debido al corto tiempo que resta de este año.

“El estudio va a decir cuáles son las zonas más neurálgicas, hemos dicho que primero comiencen por las zonas más peligrosas, pero esta semana se define. Dicen que hay un estudio del 2013 o 2014 que se hizo en esta área, les hemos dicho que busquen ese estudio, lo adecuen y será más fácil, manifestó Nelson Chui Mejía.

Respecto al cambio de la Unidad Ejecutora (UE), el director de la ARCC manifestó que conversará con el alcalde de Piura para ver si declina a ser la Unidad Ejecutora de los trabajos”.

Como se sabe, los pobladores exigían que, además de ejecutar trabajos definitivos en los diques, que sea el Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) la Unidad Ejecutora y no la Municipalidad de Piura.

“Vamos a tener que hablar con el alcalde para ver si declina, y conversar también con el gobernador para ver si acepta que sea el Proyecto Chira Piura. Hemos quedado en los próximos días dar una respuesta”, acotó Chui.

Cabe señalar que ya el alcalde de Catacaos, cuya comuna tenía a cargo el reforzamiento de un tramo de 1.300 kilómetros (km) de dique, había declinado por la mañana de ser la UE.

“Hemos escuchado a la población y reitero que la ARCC no impone ninguna solución. Esperaremos el informe técnico para saber qué hacer antes de que se inicie la próxima temporada de lluvias”, dijo Chui.

Por su parte, el alcalde de Cura Mori, Juan Carlos Vílchez Valverde, dio por seguro el cambio de los trabajos, “La ARCC retrocedió y e ldique va a ser reconstruido tal como se ha hecho siempre, con espigones, y con las especificaciones técnicas que va a señalar el Chira Piura”, manifestó el burgomaestre.

Agregó que se va a elaborar un expediente con la información que tiene el Pechp, “sabemos que hay hasta diez kilómetros ya con topografía, y hay otros 12 km que faltan por trabajar, porque el proyecto va a ser integral, un dique de 22 km de afirmado y de roca”.

SE PRONUNCIA

Enterado de lo que acordaron el alcalde de Cura Mori, los dirigentes de la Sociedad Civil y el director de la ARCC en el local del Chira Piura, el alcalde de Piura Juan José Díaz Dios, advirtió que si no le hacen saber mediante un documento que alguien se hará responsable como UE de los trabajos, no desistirá de serlo.

“Si el gobernador (que no quiere ejecutar esas defensas) y el director de la Reconstrucción se hacen responsables de lo que pueda pasar mediante un documento, pues entonces renunciaré a ser unidad ejecutora. Pero si no lo hacen, no voy a dejar desprotegidos a esos distritos que ya sufrieron un desborde”, señaló el alcalde.

“Hoy, pese a que somos los únicos que hemos avanzado, quieren que también renunciemos para que regrese otra vez al Gobierno Regional porque así lo exige un colectivo que amenaza con una protesta”, añadió el alcalde de Piura.

INICIO DE TRABAJOS

Cerca del mediodía de ayer, el director de la ARCC, Nelson Chui, y el gobernador regional Servando García, dieron inicio en forma simbólica a los trabajos de mejoramiento de los tramos I y II de las defensas del río Piura, desde el puente Cáceres hasta el futuro puente Integración.

La inversión, a ser ejecutada por el Gobierno Regional de Piura en los dos tramos de 10.5 kilómetros, supera los S/ 235 millones.

“Estas defensas serán construidas para que duren más de 70 años, y garantizará que las familias no abandonen sus casas por temor a un posible desborde”, expresó la autoridad regional en la ceremonia de inicio realizada a la altura del puente Andrés A. Cáceres y que congregó a diversas autoridades piuranas.

Respecto a otros proyectos que están pendientes de aprobar, el director ejecutivo de la ARCC anunció durante la ceremonia, que esta semana se remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las solicitudes de financiamiento de 11 caminos vecinales en las provincias de Ayabaca por un monto cercano a los S/ 300 millones.