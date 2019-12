Investigado por corrupción aportó a la campaña de Cáceres Rosell

Síguenos en Facebook

El empresario minero detenido con César Villanueva como presunto cómplice primario del delito de tráfico de influencias agravado, aportó S/ 5,000 a la campaña política del actual asesor del gobernador regional, Fernando Cáceres Rosell, quien en el 2010 postuló a la gobernación con el partido político Fuerza 2011.

FINANCIAMIENTO

De acuerdo al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el empresario minero José Santisteban Zurita aportó S/ 5,000 en efectivo a la campaña del candidato el 1 de octubre del 2010, cuando se desarrollaba el proceso de elecciones regionales y municipales 2010.

Según el portal, en dicho proceso electoral, el empresario minero solo habría financiado la campaña de Cáceres pues no aparece ningún otro aporte a algún candidato.

Fernando Cáceres Rosell, de 57 años de edad, se desempeña ahora como asesor del gobernador regional Servando García, luego de perder en las elecciones regionales y municipales en octubre del 2018.

En el 2006, había postulado al Congreso de la República con el partido político Unidad Nacional. Pero, fue en el 2010 cuando intentó llegar a la gobernación con el fujimorismo.

LOS NEXOS

José Santisteban Zurita, empresario minero que habría intentado ayudar al exprimer ministro César Villanueva en la investigación por el caso Odebrecht, tiene claros nexos y simpatía con la excandidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi y el partido Fuerza Popular.

Santisteban Zurita participó de los cócteles del fujimorismo. Precisamente, este tema es investigado por el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene la tesis de que en estas actividades se realizó el llamado "pitufeo" para blanquear los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral del partido naranja.

OTROS DETENIDOS

Además de César Villanueva y José Santisteban, también fueron detenidos el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el fiscal adjunto Ronald Chafloque Chávez, quien fue capturado saliendo del módulo de justicia del distrito de Carabayllo. El juez Hugo Núñez ordenó, además, el allanamiento de cinco inmuebles vinculados a César Villanueva, Alberto Rossel y Ronald Chafloque.

Cabe mencionar que Alberto Orlando Rossel Obando (hijo del fiscal superior), sería el asesor ficticio de César Villanueva, toda vez que quien realmente lo asesora es el fiscal superior, este sería presentado y solventado económicamente por el empresario José María Santisteban Zurita, amigo de César Villanueva.

El fiscal superior contacta al fiscal Chafloque para que este, a su vez, contacte al fiscal adjunto al equipo especial (caso Odebrecht) Alexander Taboada Guardián, quien sería hombre de confianza del fiscal Provincial Germán Juárez Atoche.

Ello con el fin de que interceda en el caso Odebrecht (caso de la carretera a San José de Sisa San Martín) en el que viene siendo investigado César Villanueva como expresidente Regional de San Martín.

Durante los días que durará la detención preliminar, la Fiscalía allanará inmuebles e incautará bienes y documentos. También accederá a los equipos móviles y digitales que encuentre en los inmuebles, a fin de visualizar y extraer información.

RESPONDE

Al ser consultado sobre el tema, Fernando Cáceres Rosell quedó sorprendido sobre la información y negó conocer al empresario minero que financió su campaña política en el 2010.

"No he recibido aportes de nadie. No sé, no conozco, no lo conozco, puede haber aportado a la campaña a nivel regional, pero como Cáceres, no, no sé quién es, se trata de una campaña que hablamos de hace nueve años, la campaña la he sufragado con dinero propio. Porque fui candidato a la presidencia regional, pero a mí no (me financió), puede haber donado a algún candidato para consejero, para alcalde, yo ni enterado, no sé de quién se trata", señaló.

Cáceres Rosell presumió que se trata de un aporte al partido político o algún miembro que lo acompañó en la lista política pero, según dijo, nadie financió su campaña en el 2010.

"A mí no me han aportado ese dinero, no sé quien es ese señor, te dijera si lo conozco, pero no sé quién es, si está como aportante de Fuerza 2011, en el año 2010, habrá apoyado a algún consejero de mi lista, pero a mí personalmente no, no lo conozco a ese señor", explicó.

No obstante, dijo que averiguará sobre el reporte financiero que aparece en el sitio web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).