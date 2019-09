Investigan a Hilbck y exfuncionarios por perjuicio de S/ 77 millones

Síguenos en Facebook

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación preliminar contra el exgobernador de Piura, Reynaldo Hilbck y veinte exfuncionarios regionales por presuntos actos de corrupción en la ejecución del primer componente del Proyecto Alto Piura. Se identificó un perjuicio económico de 77 millones de soles.

INVESTIGACIÓN

El fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Danny Javier Olemar Távara, dispuso investigaciones preliminares por el plazo de 120 días, por el presunto delito de colusión agravada desleal, en contra del exgobernador Reynaldo Hilbck Guzmán, como expresidente del Consejo Directivo del Proyecto Alto Piura, y de otros exfuncionarios. Ellos fueron denunciados por la procuraduría del gobierno regional por autorizar que la empresa Camargo Correa inicie trabajos pese a que no se había concluido el expediente técnico para la construcción de la presa tronera y el túnel trasandino, que son parte de la primera etapa del Peihap.

Se encuentran involucrados los exfuncionarios Teodoro Humberto Correa Cánova, Pedro Luis Mendoza Guerrero, Carlos Alberto Cuyas Sotomayor, Gerardo Novillo González, Jorge Luis Soyer López, Juan Manuel Coronado Balmaceda, Félix Miguel Gerardo Talledo Arámbulo, César Olemar Diómedes Vilela Chávez, Juan Alberto Chinchay Cruz, y Luis Enrique García Barreto.

También están incluidos en la investigación José Luis Linares Martínez, Milagros Rosario Paiva Huayamares, Fernando Ricardo Valdivieso Acuña, Walter Ernesto Palacios Saavedra, Juan Martín Ubillús Limo, Luis Jorge Pitta Pereyra, Susan Maribel Villar de la Cruz, Yuni Gabriel Castillo Alvarado y la empresa Constructores Comercio Camargo Correa, como cómplice primario de colusión agravada.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha citado a declarar al ex gobernador regional y a los otros involucrados sobre los hechos que se les imputan. Deben acudir el próximo mes.

Correo se comunicó con la ex autoridad regional de Piura, Reynaldo Hilbck, quien señaló de manera breve que “esta es una denuncia más que se inicia en investigación preliminar”. Agregó que aún no ha declarado al Ministerio Público y que esperará para poder brindar una opinión.

“En esta denuncia, como en las otras más que se hace desde que se firmó el proyecto, hay varios funcionarios incluidos”, finalizó Hilbck Guzmán.

DENUNCIA

La denuncia fue presentada en mayo de este año por el Procurador de Denuncias, Investigaciones y Procesos Penales del Gobierno Regional de Piura, Manuel Jesús Graciano Ponte, tras tener conocimiento del informe de auditoría de cumplimiento de la Contraloría de la República que determinó responsabilidad penal, civil y/o administrativa de 20 exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura y del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap).

Como se conoce, la obra “Construcción de la presa y túnel del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, se suscribió el 21 de mayo del 2010, entre el Proyecto Alto Piura y la empresa Camargo Correa por el monto de 479 millones 663 mil 437 soles.

De acuerdo a la denuncia, se inició la ejecución de la obra sin un expediente técnico completo, sin los planos de detalles, georreferenciación, Estudios de Impacto Ambiental y estudios complementarios para la ejecución de la presa y el túnel, que eran el objetivo de la convocatoria.

Pese a ello, se acordó que la empresa contratista ejecutara caminos y accesos viales mientras se elaboraban los estudios definitivos de la presa y el túnel.

La Procuraduría señala que en tres años de ejecución contractual no se tuvo avance de la presa y el túnel, lo que originó costos en la obra por reconocimiento de gastos generales, posesión de maquinaria, entre otros que fueron sometidos a un arbitraje.

La empresa Camargo Correa ganó el arbitraje por 75 millones 592 mil 302 soles y, además, el Gobierno Regional de Piura gastó un millón 150 mil 145 soles en el proceso arbitral, lo que suma 76, 742,447 soles de pérdidas.

En el año 2014, la entidad resolvió el contrato con la empresa Camargo Correa, tras concluirse los estudios definitivos de la construcción del túnel y la presa, con caracteristicas distintas que incrementaban el costo de la obra en un 50%.

IRREGULARIDADES

Otro de los puntos incluidos en la denuncia y que forman parte del informe de Contraloría tienen que ver con la autorización que otorgó el Proyecto Alto Piura a la contratista para que realice obras de sostenimiento del portal de salida del túnel, sin haber concluido el expediente técnico.

Al ser presentado el expediente con deficiencias, fue reformulado, lo que tuvo como consecuencia que se cambiara la ubicación del afrontonamiento del portal del túnel que se había previsto inicialmente y que las obras que se habían realizado quedaran inutilizables.

Los trabajos se ejecutaron entre octubre del 2012 y setiembre 2013, y generaron un perjuicio económico al Estado de S/ 835, 977.49.

Esta no es la primera denuncia formulada contra Reynaldo Hilbck y sus exfuncionarios. El año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició investigación por presuntamente haber favorecido a la empresa constructora brasileña Camargo Correa, al aprobar ampliaciones de plazo que no correspondían y adoptar acuerdos no sometidos al tribunal arbitral.

Se investigaba a Hilbck Guzmán por el delito de colusión agravada y negociación incompatible, en calidad de expresidente del directorio del Peihap, al haber favorecido a la contratista Camargo Correa al reconocer las ampliaciones de plazo 7; 8; 9 y 10 que no eran procedentes técnicamente con las normas de contratación del Estado.

En esta investigación se incluyó a exmiembros del directorio y gerentes del Peihap, así como al expresidente regional Javier Atkins Lerggios y representante de la empresa Camargo Correa.

Cabe mencionar que, el proyecto actualmente se encuentra paralizado luego de que se resolviera contrato con el consorcio Obrainsa Astaldi.

Recientemente, se iniciaron los trabajos de limpieza del túnel trasandino, lo que permitirá realizar una evaluación geológica y estructural. Luego se elaborará el saldo de expediente para convocar nuevamente a una licitación para la culminación de la excavación del túnel trasandino que tiene un avance de dos kilómetros.