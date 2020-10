El presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción, congresista Franco Salinas, informó que se evalúa solicitar al Pleno del Parlamento se les otorgue facultades para iniciar investigación contra el Gobierno Regional y la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC), debido a una serie de contradicciones en el avance del Plan Integral del Río Piura, tras la resolución del contrato con el consorcio Inundaciones Piura; además por la poca ejecución de todo el proceso a más de tres años y medio del fenómeno de El Niño Costero.

COMISIÓN

Con el inicio de la investigación al proceso de reconstrucción, las autoridades tendrían que informar claramente cuánto es lo que se ha pagado por el Plan Integral del río Piura , por qué no se cedió la posición contractual, cuál ha sido la posición técnica y económica para resolver el contrato con el consorcio Inundaciones Piura, entre otros interrogantes a todo el proceso de reconstrucción que lleva un lento avance.

El parlamentario Salinas manifestó que los estudios del Plan Integral de río Piura no tienen viabilidad técnica, por lo tanto, no cuentan con presupuesto comprometido para asegurar la ejecución de los estudios a ocho meses del cambio de gobierno del presidente Martín Vizcarra. “La ARCC no tiene aún el monto de la inversión de los estudios del Plan Integral del río Piura, entonces qué presupuesto va a comprometer, es decir, el sistema como tal no ha funcionado. Ahora sumado a la resolución del contrato y que se empiece de cero, me parece que es una locura, porque acabará la gestión del actual gobierno, y a este paso no se tendrá absolutamente nada”, mencionó.

Añadió que en el sector de Educación, tampoco hay un avance significativo a más de tres años y medio del fenómeno de El Niño costero.

“Con el convenio de Gobierno a Gobierno se han incluido un promedio de 70 colegios a los que se les hará mantenimiento, más no construcciones nuevas. Es vergonzoso lo que pasa en el tema de educación”, dijo.

Salinas detalló que a fines de octubre, la comisión sesionará nuevamente en la región y se invitará al gobernador regional, Servando García, y a la directora de la ARCC, Amalia Moreno, debido a que se está generando una falsa información entre los colectivos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Manuel Núñez Payela, solicitó a la ARCC, al Gobierno Regional y al Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, transparentar la información técnica del Plan Integral del río Piura, enfatizando que se incluyan los cuatro reservorios.