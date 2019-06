Jefe de Águilas Negras es separado de su cargo por pedir dinero para celebrar el Día del Padre (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un oficial de la unidad de Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú, en Piura, fue grabado pidiendo dinero a sus subalternos para sufragar “gastos” por el Día del Padre. El policía menciona que actúa por órdenes del jefe de la Macroregión Policial de Piura, Edward Espinoza López, quien ha negado esto y ha solicitado a Inspectoría que el oficial sea investigado.

Se trata del alférez de la Policía Nacional del Perú, Aderly Atayupanqui Ochoa, quien fue grabado comunicándoles a sus subalternos de la unidad de Águilas Negras que debían entregar una cuota de 100 soles "por disposición del coronel Espinoza", quien supuestamente les había pedido el dinero a los oficiales para los festejos por el Día del Padre.

En el vídeo, que ya circula en las redes sociales, se observa al alférez coordinando las actividades de la celebración.

"He tenido una reunión con el coronel por el Día del Padre. Solamente va a festejar a los padres de familia. Tenemos que apoyar todos. Se va a comprar, a cada unidad nos tocó seis cajas de cerveza, ya las hemos reducido a cinco, porque le he dicho que es mucho. También se va a comprar comida, va a haber música, personal femenino para bailar", explica el policía.

El jefe de la Macroregión Policial de Piura, Edward Espinoza López, negó esta aseveración y señaló que el agente ha sido separado del cargo mientras se le investiga por este caso.

"Nunca me he reunido con él, en ningún momento, lo que menciona es falso, ni he conversado con él mucho menos por ese tema, habla de cerveza pero nunca le he pedido, no he asistido a la reunión que menciona. Inspectoría está tomando las acciones contra el alférez, quien tendrá que responder”, dijo a diario Correo.

La grabación ya está en manos de Inspectoría, donde se evaluará qué sanción corresponde aplicar al agente.