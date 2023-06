El Chat GPT despierta expectativas por su potencial de desarrollo para facilitar la vida y agilizar los procesos, y cierto miedo o sospecha por la capacidad que podría tener para reemplazar a las personas realizando operaciones como la redacción de textos, resolución de problemas matemáticos, entre otros. El ingeniero Jorge Ruiz Robles, profesor de Programación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, explica los usos de la herramienta, las ventajas y posibilidades para el ámbito laboral, y los riesgos que acarrea su uso.

¿Qué es Chat GPT? ¿Qué significa?

El nombre proviene del término generative pre-trained transformer: transformador preentrenado generativo. La idea parte de la compañía Open AI, que busca impulsar el uso de inteligencia artificial de manera abierta. Con este modelo para Chat GPT se entrena un programa o inteligencia artificial para que, utilizando datos sacados de internet (texto, contenido científico o publicaciones en general), encuentre patrones en el texto que le permitan construir comunicación fluida con las personas. Así, cuando una persona la escribe, Chat GPT es capaz de mantener una conversación, entender preguntas y responder.

¿Qué se puede hacer con el aplicativo?

En general, se le puede preguntar sobre cualquier tema, aunque su conocimiento es un poco limitado; es decir, mientras más específica sea la pregunta, más probable es que arroje una respuesta errónea. Pero, si se le pregunta sobre temas generales, es más probable que se consiga una respuesta correcta.

¿Qué ventajas trae esta IA?

La principal ventaja, ahora, está en el ámbito laboral porque es capaz de redactar muy rápido, resolver problemas y explicarlos claramente. En mi experiencia, como profesor de programación, se le puede pedir que resuelva un problema en Python y escribirá el código perfectamente. En este aspecto no tiene problemas, porque la programación es muy objetiva; aunque se puede detectar cómo escribe un código Chat GPT y diferenciarlo de cómo lo haría un alumno.

¿Cuál es el mito sobre este tipo de herramientas?

Se habla mucho de la posibilidad de que reemplace a las personas sin que lo notemos. Considerando que la inteligencia artificial está aprendiendo con base en patrones, esta posibilidad es cada vez más fuerte; pero, no en un futuro inmediato, sino quizá en 20 o 30 años, cuando haya entrenado lo suficiente para ser capaz de reemplazar a una persona de modo indetectable.

¿Cuáles son sus limitaciones?

Actualmente, solo está entrenado hasta el 2021. Si se le preguntan cosas que sucedieron después, no podrá dar una buena respuesta. Otra limitación es que es más probable que se equivoque mientras más específicas sean las preguntas. El Chat GPT, realmente, no corrobora la información que da ni usa una base de datos, simplemente responde según la data que tiene, con la que fue entrenado. Inclusive, puede dar una respuesta errónea, y, al hacérselo saber dirá que, efectivamente, se equivocó. Se rectificará pero, si se le vuelve a preguntar, podría omitir la rectificación y volver a equivocarse.

Y, ¿los peligros?

Como docente, yo diría que el peligro es que los estudiantes lo usen para no hacer su trabajo; y, en vez de estudiar y aprender y desarrollar sus los ejercicios, se los den a Chat GPT para que los resuelva por ellos.

¿Este tipo de herramientas cumple con la protección de datos?

Dado que Chat GPT está entrenado con toda la data sacada de internet, en el momento en que se entrenó tuvo acceso a toda la información pública de redes sociales. Entonces, si tengo en redes sociales información propia y abierta para la consulta de todos, Chat GPT la obtuvo. Eso no quiere decir que haya aprendido algo específicamente de mí, porque aprende patrones sobre las personas. Por ese lado, se podría considerar que hay un problema con la privacidad. De hecho, en Italia ya hubo un inconveniente de este tipo.

¿Debemos usar Chat GPT?

Yo diría que sí, pero teniendo en cuenta que podría equivocarse. No nos pongamos al 100% en manos de Chat GPT, cuando nos ayude en nuestro trabajo o tareas. Una forma de emplearlo es verificar que un código de programación es correcto o que un texto esté bien escrito. Siempre debe utilizarse como un apoyo y no como una herramienta que haga nuestro trabajo. No es ético y no es completamente confiable.

¿Cuál es el futuro de estas herramientas en el ámbito laboral?

La gran novedad es que, hasta antes de que empezara a implementarse como está usándose ahora, dependía mucho de las instrucciones del programador, de los escenarios que se le presentaban. Ahora, con la IA se puede entrenar con base a experiencias y conocimientos registrados y, así, dejar que la inteligencia artificial actúe.