Josep María Ruiz: “Si esta semana no vemos nada bueno, iremos a un arbitraje”

Tras 24 días de haberse anulado el contrato con el Consorcio Inundaciones Piura, para los estudios del tratamiento del río y el drenaje pluvial de la ciudad, su vocero Joseph María Ruiz amenaza con ir a un arbitraje, si es que el gobierno regional no revierte la anulación.

¿Cual es la posición del consorcio, tras varios días de haberse anulado el contrato y seguir en incertidumbre?

Tenemos que preparar un arbitraje, este viernes 15 es la fecha límite. Si esta semana no vemos nada bueno, vamos a ir a un arbitraje, de no hacerlo estaríamos admitiendo que hemos cometido un error. Ahora mismo tenemos gastos de abogados, viajes, gente que ha dedicado su tiempo a esto. Asimismo, consideramos un daño reputacional a nivel con compañías de seguros, en prensa, entre otras cosas.

¿Se les ha solicitado alguna información adicional a su descargo para resolver el problema?

El 18 recibimos un correo electrónico donde se nos notifica de la nulidad del proyecto, hicimos nuestro descargo ese mismo día. El 22 hicimos un nuevo escrito donde planteamos la cadena de despropósitos y anunciamos nuestras acciones civiles y penales. No tenemos nada pendiente, nuestra estrategia es esperar que se deje sin efecto la nulidad del contrato y si no es así, nos iremos a arbitraje.

¿Aún cuentan con el dinero de las dos cartas fianza?

El día 18 nos solicitaron la devolución del dinero en un plazo de 10 días hábiles. La primera carta se ejecutó ilegalmente; en la segunda, nosotros fuimos a devolver el dinero a la oficina en Morropón. Atendiendo el pedido del exgerente, Gilmar Lizana, lo hicimos con dos cheques de gerencia. Es decir, de los S/2 millones 300,000 de anticipo, el consorcio ya no tiene nada.

La gerencia del Peihap consignó erróneamente su dirección legal ¿Qué pasó?

Los contratos siempre los redacta la parte contratante, nosotros presentamos nuestro acuerdo consorcial a la gerencia para que redacte el contrato. En el documento se consignó mal el domicilio, y se escribió dos veces la dirección de notificaciones (A.H. Los Médanos). Nosotros no verificamos suficientemente bien el contrato, que fue un ligero error de responsabilidad del Peihap.

¿Este problema del domicilio legal no lo tuvieron en Lambayeque, donde también tienen un contrato?

Para la supervisión en Chancay hay dos de las tres empresas consorciadas. Ahí se consignó el domicilio legal de Miraflores, en Lima, tengo entendido que no hubo problemas con eso. Ese proyecto aún no empieza.

La supervisión en el plan integral del río de Chancay se firmó días después del contrato en Piura ¿Pueden trabajar en ambos lados?

Yo creo que todo es gestionable. Es verdad que parte del equipo de trabajo se repite en un lado y otro, como también es verdad que los contratos no exigen dedicación exclusiva. Aclaró que todo esto es legal. Lo que más me preocupa es que en Piura, uno de los primeros estudios que adjudicó es muy probable que sea el último en arrancar. No tengo obligación de mantener a mi equipo fuera de un plazo que ya se ha superado.

Es muy probable que el gobernador se pronuncie esta semana ¿Qué esperan de él?

Estamos viendo diversas declaraciones de representantes y damnificados esperando una respuesta. Yo creo que ya toca entrar en una dinámica de trabajo con el gobernador y poder transmitir un mensaje claro a la población de lo que realmente está pasando.

Es evidente que la anulación del contrato anuló al consorcio y anuló al gobernador, y creo que es él quien tiene que hablar.