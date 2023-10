El Juzgado de Investigación Preparatoria se encontrarían evaluando el requerimiento fiscal de detención preliminar contra el SO3 PNP Jeyner Miranda Cépeda, investigado por el crimen de un joven talareño. Se especula que el agente se encontraría escondido en una casa familiar de la ciudad de Trujillo.

Según se supo, la fiscal del caso, Angela Delgado Maquen habría presentado el requerimiento de detención preliminar contra el SO3PNP Jeyner Miranda por el presunto delito de homicidio calificado.

El Ministerio Público habría alegado que la agravante de la alevosía se configura cuando el agente activo realiza el acto exento de todo riesgo y se asegura de lo necesario para impedir la defensa de la víctima, es decir, el ataque es traicionero.

LEE TAMBIÉN || Policía y taxista mueren en fatídico accidente en Piura

Tras recibir el escrito del requerimiento fiscal, el juez de investigación preparatoria de turno de Talara, ya habría iniciado el análisis de las actuaciones remitidas a su despacho por la fiscal del caso para decidir si autoriza o no la detención preliminar, pues de acuerdo al artículo 261 del código penal, el juez puede dictar mandato de detención preliminar cuando ya no existe el supuesto de flagrancia delictiva, pero en este caso existirían razones plausibles para considerar que Miranda Cépeda ha incurrido en el delito de homicidio calificado el cual es sancionado con no menos de 15 años de prisión efectiva.

TE PUEDE INTERESAR

Los casos de dengue se duplican en la región Piura

Equipo especial busca a policía acusado de matar a un joven taxista en Piura

Piura: Abandonan a dos cachorros en la puerta del centro veterinario municipal

Rompemuelles antitécnicos: peligro y tortura en las vías públicas de Piura