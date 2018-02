Kelly Morillas: "La municipalidad de Piura gasta de manera dudosa"

Síguenos en Facebook y YouTube

Los constantes indicios de presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Piura ha originado que los regidores de oposición soliciten el cambio inmediato de los funcionarios cuestionados. La regidora Kelly Morillas considera que el alcalde debería involucrase más en la gestión.

El alcalde ha señalado que no se ha concretado el perjuicio porque no se pagaron los servicios...

A mí sí me parece que hubo perjuicio a la municipalidad por el pacto colectivo que se le hizo a los trabajadores, donde se les aumenta el sueldo de S/2,000 a S/2,500. Después tenemos la obra de Los Sauces, que no se cobró penalidad, además, han señalado que ese proyecto culminó en diciembre del 2017, pero en febrero de este año, esa obra no se había terminado. Eso sin contar la sobrevaloración de varios metrados de rehabilitación.

La auditoría de control ha evidenciado el mal manejo del presupuesto...

Se tuvo por terminar, liquidada y recepcionada la obra cuando no se contaba (con la obra). Hay sendas irregularidades, no sabemos qué están haciendo con toda la plata y todas las partidas. Es un riesgo alto porque todo lo que están haciendo está mal y eso, a largo plazo, podría causar más irregularidades.

¿El alcalde habría incurrido en una falta?

Hay que tener en cuenta que es la máxima autoridad en la comuna, por lo tanto, le asiste la responsabilidad por no haber supervisado como corresponde. Es responsable del manejo económico de la municipalidad, si bien es cierto que tiene sus funcionarios y no se le pude imputar la responsabilidad por la conducta de su personal de confianza, sí se le puede abrir proceso por omisión de funciones.

No hay control en los gastos del presupuesto...

El gasto ejecutado en la municipalidad es dudoso, no solo por el aumento de salarios, sino porque no se calculan bien los beneficios, no cobras penalidades, recepciona obras fuera de fecha, entonces eso indica que gastan mal, que gastan dudosamente, gastan de tal manera que pareciera que no tiene sustento, y no solo en un área, en todas.

El alcalde ha señalado que no hay pruebas contundentes...

El alcalde, primero, debe involucrarse en el trabajo de la municipalidad, sino obviamente no tiene forma de liderar la gestión; en segundo lugar, debe cambiar a todos los funcionarios. Lo de la emergencia es solo un granito de irregularidades que se ha hallado.

Ha sido criticada por la falta de fiscalización a la gestión...

Es difícil obtener los documentos, no es fácil, desde noviembre solicitamos la información, pero recién lo obtenemos ahorita porque lo tienen bajo 80 llaves, no es que no fiscalicemos, sino que cada vez nos cuesta más. Esta situación debió informarse al Concejo Municipal, ahora hay que formar una comisión investigadora, aunque siempre que lo solicitamos, los regidores oficialistas hacen el blindaje, incluido el regidor Cueva, que a veces apoya al alcalde y otras está en el otro lado, tiene que ser consecuente con lo que dice y hace.

¿El alcalde podría ser denunciado?

Vamos a evaluar la posibilidad de denunciar al alcalde, por presunta omisión de funciones, eso incluye a sus funcionarios. Eso es solo de un periodo corto por emergencia, no queremos imaginar lo que ha pasado en los demás proyectos.

Sobre todo por el déficit presupuestal...

El gerente de Planificación ha informado que de todos los saldos de obra hay 28 millones, se ha comprometido a hacer más amplio. Es un descontrol. Resulta que estaban en las cuentas y no lo han utilizado.