La Contraloría advierte riesgo de incumplimiento en la elaboración del Plan de Drenaje Pluvial

La Contraloría identificó una situación adversa en la “Elaboración del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimiento de Masas y Plan Maestro de Drenaje Pluvial del área de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”. El Consorcio Inundaciones Piura tiene a cargo el proyecto con una inversión de S/ 17´551,898.83.

De acuerdo con la comisión, el personal propuesto por el contratista forma parte de otras consultorías para la formulación de planes integrales similares en cuatro regiones del país que se ejecutan de forma simultánea, lo que genera los riesgos de incumplimiento de los términos de referencia de la contratación, de los plazos establecidos y la no inejecución de las prestaciones a su cargo. Además, esta situación conllevaría a la afectación de los objetivos del proceso.

A manera de ejemplo, uno de los profesionales figura como especialista clave en la formulación de cinco planes integrales durante junio y julio.

En tanto, las bases concernientes a las otras consultorías señalan que el consultor podrá comprometer profesionales que no estén involucrados su participación al 100% en un máximo de dos consultorías, siempre y cuando dichas participaciones no se sobrepongan a estas actividades, mientras que los términos de referencia de las bases integradas del servicio de consultoría examinado han establecido que tres de los once profesionales que constituyen el personal especialista o clave pueden trabajar sin hacer presencia permanente en el proyecto.

Actualmente, en las regiones de Lima, Ancash, Ica y Lambayeque se vienen formulando estos planes integrales para el control de inundaciones en las cuencas de los ríos Rímac, Cañete, Lacramarca, Casma, Matagente y La Leche, respectivamente, al igual que Piura.

El 06 de diciembre de 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro del procedimiento de contratación pública especial para el servicio de consultoría a Consorcio Inundaciones Piura. Posteriormente, el titular del Proyecto Alto Piura, unidad que depende del Gobierno Regional, suscribió el contrato por S/ 17´551,898.83. El plazo para la elaboración de referido plan es de 480 días calendario.