La Contraloría detecta trabajos no ejecutados en pistas y veredas de Paita

La Contraloría General de la República, a través el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Paita, identificó la aprobación de trabajos no ejecutados en la obra de mejoramiento de pistas, veredas y muros de contención en la provincia de Paita, en la región Piura.

Se trata de intervenciones que forman parte del proceso de reconstrucción con cambios en el pueblo joven La Merced y el jirón Miguel Grau, ubicados en la urbanización San Rafael, cuya inversión bordea los

Los hechos advertidos se encuentran detallados en el Informe de Control Concurrente 007-2019-OCI/0453-SCC, los cuales han sido notificados al titular de la Municipalidad Provincial de Paita, con la finalidad de que adopten las medidas correctivas pertinentes, y de esta manera salvaguardar el buen uso de los recursos públicos.

LAS IRREGULARIDADES

Según el Informe de Control Concurrente, se evidencia que en la valorización N° 2 (al mes de abril de 2019) se han considerado algunas partidas que no corresponden a los avances reales en obra, como en mantenimiento de tránsito vehicular y seguridad vial, flete terrestre y movilización y desmovilización de equipos y maquinarias.

De acuerdo al expediente técnico, la partida de mantenimiento de tránsito vehicular y seguridad vial contempla los trabajos que se realizarán para desviar el tráfico durante la ejecución de la obra, así mismo se incluye la mano de obra para esta actividad, tranqueras, cinta señalizadora, cono de seguridad, entre otros materiales.

En ese sentido, la valorización del 100% de esta actividad, tal como lo ha presentado el contratista, no representa la realidad, porque se evidencia que aún hay vías que no se han intervenido, incluso las que se están trabajando tampoco ha culminado la intervención. En tanto, el avance acumulado de la obra alcanza el 17.76%, por lo que esta partida aún no ha concluido y debería ser proporcional al avance general, precisó la Contraloría.

La misma situación ocurre en las demás partidas mencionadas, con lo cual se genera el riesgo de que la entidad asuma costos de prestaciones que aún no se han ejecutado.

El 13 de diciembre de 2018, la Municipalidad Provincial de Paita y el Consorcio Paita suscribieron el contrato para la ejecución de la referida obra por un monto de 9 millones 885,013.18 soles por un plazo contractual de 270 días calendario. Los trabajos se iniciaron el 5 de marzo de 2019.

OTRAS DEFICIENCIAS

El informe de la Contraloría también detalla otros tres aspectos relevantes. Durante la inspección física, la comisión identificó deficiencias en los trabajos referidos a la colocación de barra “dowells” (sistema de reforzamiento con fierro liso de 5/8 de pulgada) al no contar con clips sujetadores o accesorios de fijación, lo cual no garantiza la ubicación y orientación de las barras de acero, cuya función es la transmisión de cargas de un paño de pavimento hacia otro con el suelo, y así evitar fisuras.

Se observó que los dowels se encuentran doblados y en otros casos están en la parte inferior de la losa con una inclinación hacia arriba. Además, se constató que no cuentan con ningún sistema que sujete estas barras, por lo que se generan estas deficiencias.

De otro lado, la entidad no cauteló que el contratista ejecute la obra con la asistencia permanente del personal clave ofertado, generando el incumplimiento de condiciones contractuales. Tal es el caso de la administradora de obra que no fue ubicada durante la visita de inspección.

CONTRATO A DESTIEMPO

Asimismo, la comuna contrató servicios de supervisión por el monto y plazo total proyectado en el expediente técnico sin considerar que dicha contratación se ha realizado después de 50 días de haber iniciado la obra, lo cual genera que se asuman mayores costos de prestación de supervisión por el monto de 36,580 soles.

El informe, elaborado por un equipo de auditores del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Paita, está publicado en el portal web institucional www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.

La Contraloría General de la República reafirmó su labor de control a fin de promover un desarrollo de labor eficaz y eficiente en las contrataciones de bienes, servicios y obras en beneficio de la ciudadanía.