La municipalidad verifica la calidad de los productos de los programas sociales

Tras el informe de Contraloría en donde indica que en la gestión edil anterior se suscitaron algunas irregularidades que afectaron a los beneficiarios de los programas sociales, la actual gestión municipal adoptó las acciones correspondientes para evitar que estos hechos se repitan.

“Estos hechos que se dieron, no solo en la gestión pasada sino en anteriores gestiones, donde se entregaban alimentos vencidos o en mal estado, no se han presentado en esta gestión porque todo lo que entregamos está debidamente verificado y supervisado. Pero además, hemos adoptado todas las recomendaciones para que no haya ese riesgo”, manifestó en conferencia de prensa, el alcalde de Piura, Juan José Díaz.

ACCIONES

Por su parte, Ricardo Acuña, gerente de Desarrollo Social de la municipalidad, informó que ya se han implementado todas las recomendaciones de la Contraloría, entre ellas la directiva para regular todo el procedimiento del Programa de Complementación Alimentaria Municipal (PCAM).

“En cuanto a las supervisiones, la comuna cuenta con un ingeniero de control de calidad para verificar la inocuidad, la fecha de vencimiento de los productos, previo a la entrega en los centros de atención”, indicó.

“Asimismo hemos contratado seis supervisores mediante la modalidad CAS (Contratación Administrativa de Servicios) y cuatro de planta, con los cuales estamos realizando la labor de supervisión en todos nuestros centros de atención, en las cuatro modalidades que atendemos”, prosiguió.

De igual forma, la inclusión en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las funciones del programa, el cual está considerado para la aprobación del pleno del Consejo”, acotó.

Respecto al informe donde observa a funcionarios de confianza, Díaz Dios indicó que a la fecha todos cumplen con los requisitos, y que dicho informe fue realizado por un auditor que ya no labora en Contraloría.