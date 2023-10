Un hombre fue baleado por dos sujetos al resistirse al robo de su auto cuando circulaba en su vehículo por la calle Turquía en el A.H Enrique López Albújar, a unas cuadras del colegio del mismo nombre en la ciudad de Piura. La unidad tiene tres impactos de balas los mismos que alcanzaron al conductor.

Un nuevo acto delictivo se reportó a pleno día en la ciudad de Piura donde dos sujetos, al parecer, de nacionalidad extranjera, a bordo de una motocicleta interceptaron al vehículo de placa P2V-687 y atacaron al conductor para robarle su auto, pero el chofer se habría resistido al robo por lo que fue atacado por los delincuentes a balazos. Tres disparos impactaron en la unidad, los mismos que alcanzaron el cuerpo de Paulo César Coquis Velásquez dejándolo gravemente herido.

Según se conoció, un impacto de bala le cayó al padre de dos menores cerca del corazón. Todo ensangrentado fue auxiliado y trasladado al hospital Santa Rosa para posteriormente ser evacuado a una clínica local donde su estado es crítico y reservado.

Los delincuentes al no conseguir su cometido huyeron del lugar en la motocicleta con rumbo desconocido, que según testigos la unidad menor no tenía placa de rodaje por lo que no pudo ser identificada. Además, que los sujetos portaban cascos de seguridad por lo que tampoco pudieron reconocerlos. No descartan que se trate de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura para las investigaciones correspondientes. Para ello, los vecinos de la zona piden orar por su pronta recuperación y piden a la policía más presencia de agentes en estas calles que en los últimos meses se han vuelto peligrosas. Mientras tanto, la familia pide identificar a los atacantes ya que las víctimas podrían ser otras personas inocentes.

