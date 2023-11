El administrador de la Caja Piura en Chulucanas, de donde se llevaron más de 1 millón 400 mil soles y que fue secuestrado por una banda de asaltantes y luego dejado en Tambogrande, narró a la Policía que lo obligaron a llamar a la trabajadora de dicha entidad financiera para que saque todo ese dinero de la bóveda, ya que lo iban a matar a sus hijos y esposa. Al parecer, el atraco fue planificado desde hace 5 a 6 meses.

J.A.B.C. (43) indicó que fue secuestrado en el frontis de su vivienda en Chulucanas y lo subieron a una camioneta donde los delincuentes, tras amenazarlo con armas de fuego, se comunicaron vía celular con los hampones que incursionaron en el banco en Chulucanas.

“Estuve almorzando entre 2:30 y 2:45 y de ahí agarro mi mototaxi para la casa. (...) Ahí, cuando bajo, había una camioneta cerrada. Cuando estaba entrando, baja un pata (delincuente) y no lo pude ver de frente y me dijo: ‘Vamos, colabora’ (...) ‘colabora, no te vamos a hacer nada’”, dijo ante los investigadores de la Policía.

Además, luego sus secuestradores comenzaron a preguntarle por el dinero que se iban a llevar: (Me dijeron) “¿Cuánto de plata tienes”, y yo les dije: “que, ¿en el BCP?” y me dijeron: “¿qué acaso tú trabajas en el BCP?” y les dije “en la Caja (Piura)” y que les diga la verdad...”, narró.

Además, el asalto perpetrado ya lo habían planificado desde 5 a 6 meses y empezaron a amenazarlo con su familia. “Dijeron (los delincuentes), ‘Bueno, desde hace 5 a 6 meses ya te venimos reglando y que me había ido de vacaciones. Tenemos datos de tu familia, tu hijo donde estudia (universidad), de tu esposa. Sabemos todo’”.

Fue ahí que empezó a decirles la cantidad de dinero que había en la entidad financiera. Eso ocurría cuando era llevado en una camioneta. “Yo sentía que me llevaban (iba agachado) y me decían ‘colabora, porque sino, tus hijos van a ver’”, dijo el administrador de la Caja.

Incluso le dijeron: “Ellos eran profesionales en esto (millonario robo). No es que estamos recién iniciando. Ya venimos esto trabajándolo y que sabían de esto, de todas las chicas (trabajadoras). (Dijeron) ‘Lo que queremos es que la plata que está en la bóveda, salga a la previa, donde hay una mesa, donde recogerla’”, le narró a la Policía el administrador que dijo que fue obligado por los delincuentes a realizar la llamada para que hagan el “arqueo”, apuntándole la cabeza.