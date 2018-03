Lanzan bomba casera a una vivienda

Síguenos en Facebook y YouTube

Un grupo de extorsionadores intentaron amedrentar al teniente gobernador del asentamiento Nuevo Catacaos, en Piura, lanzándole una bomba casera en el exterior de su vivienda.

El ataque ocurrió a las 11:00 de la noche del último miércoles, en el exterior del domicilio de César Silva Quiroz de 78 años, ubicado en dicho asentamiento en la Mz lote 8.

El fuerte estruendo hizo que algunos vidrios de la puerta de la casa exploten, mientras que los vecinos alertados por lo sucedido salieron despavoridos de sus viviendas.

De acuerdo a lo manifestado por el agraviado, el ataque se debería porque un grupo de extorsionadores pretende que se aleje de la fiscalización de una obra de agua y alcantarillado que se realiza en la zona.

“En lo único que me involucrado es en la fiscalización de la obra que se realiza en Nuevo Catacaos, porque uno quiere que se haga un trabajo bueno en beneficio de los mismos moradores, pero hay personas que no eso no les gusta”, manifestó.