Las clases se inician este lunes pese a deficiencias en colegios de la región

En varios colegios de las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba se iniciarán las clases este 11 de marzo pese a que presentan una infraestructura dañada por los constantes lluvias en estas zonas. Las autoridades solicitan al gobierno ayuda para rehabilitar las aulas y evitar el riesgo para los alumnos.

DEFICIENCIAS

En el centro poblado de Porcuya, en el distrito de Huarmaca (Huancabamba), siete colegios, de material rústico, se encuentran afectados por las lluvias de la zona. Además, en dicho lugar los alumnos deben cruzar una quebrada sosteniéndose de una soga, porque desde el 2017 el puente se cayó y hasta el momento las autoridades no han restablecido la vía de comunicación.

El alcalde del centro poblado de Limón de Porcuya, distrito de Huarmaca (Huancabamba), Audíaz Ramón Rivera, detalló que el colegio N° 15163, los centros educativos de Yunga de Porcuya, Palo Blanco, y Chilcapampa, y los colegios de los caseríos de Zapotal y Chucchura presentan deficiencias como el resquebrajamiento de las paredes de adobe y techos en mal estado por donde se filtra el agua de las lluvias.

Mientras que, en el centro educativo N°15189, en el caserío Pasajes, las aulas de triplay están en estado de deterioro.

“Los alumnos de los niveles de inicial y primaria corren peligro por que las aulas no están habilitadas para el inicio de las clases”, manifestó el burgomaestre.

Ramón Rivera señaló que estos colegios están incluidos en el plan de Reconstrucción pero hasta el momento no se termina la elaboración de los expedientes técnicos a cargo de Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

“Le pediría al Director Regional de Educación que se priorice la construcción de estas escuelas, hemos ido a la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios para que nos ayude a agilizar este proceso de elaboración de expedientes pero no tenemos respuestas”, dijo la autoridad edil de Limón de Porcuya.

Asimismo, Audíaz Ramón informó que desde el 2017, el puente del caserío Zapatal colapsó tras ser arrasado por el río Huancabamba pero hasta el momento no ha sido reconstruido por las autoridades.

Un vídeo de los alumnos del colegio de Zapotal sosteniéndose de una soga para cruzar lo que queda del puente se ha popularizado en las redes sociales generando preocupación en la ciudadanía.

“La construcción del puente no ha sido incorporado en el plan de Reconstrucción, exigimos la intervención del presidente de la República para que ejecute la obra en bien de los habitantes de siete caseríos, así como de alumnos, docentes y personal de Salud que arriesgan sus vidas para trasladarse a las instituciones y no pueden trabajar adecuadamente, porque estos locales están en mal estado”, enfatizó el alcalde.

Por otro lado, en diálogo con Rpp Noticias, el director de la institución educativa N° 20108, del caserío de Zapotal, Carlos Parra Castro, informó que son aproximadamente 80 alumnos los que tendrán que cruzar el puente con sogas para asistir a sus clases.

“Los padres y niños ponen en riesgo su vida, el presidente Vizcarra conoce esta situación al igual que el director de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe, pero no se por qué no priorizan la construcción de este puente que da acceso no solo a Zapotal sino también a siete caseríos”, declaró el director.

El docente contó que el año pasado un niño cayó cuando cruzaba, al igual que una madre y su hijo pequeño.

Las madres de familia de la zona mostraron su preocupación pues desde este lunes sus niños tendrán que atravesar el puente sujetándose de las sogas del puente colapsado.

SUSPENSIÓN

Como se conoce, la Dirección de Educación ha emitido un comunicado suspendiendo el inicio del año escolar en 122 colegios correspondientes a la provincia de Sullana, al distrito de Tambogrande en Piura y en la provincia de Paita, debido a que en dichos lugares las quebradas se activan aislando a los caseríos.

Sin embargo, llamó la atención que no se incluyeran los colegios de Huarmaca (Huancabamba) mencionados y tampoco colegios en las provincia de Ayabaca y de Morropón, que también quedan aislados y han sido catalogados como de alto riesgo.

Ante esta interrogante, hace unos días el director regional de Educación, Fabriciano Cunya Aguilera, sostuvo que la información para elaborar la lista de las escuelas en las que se retrasarían las clases fue brindada por las Unidades de Gestión Educativas Locales de cada sector.

“Si el periodo lluvioso aumenta tendría que ver el tema de Huancabamba y Ayabaca por la crecida de quebradas y ríos, manejamos información de colegios en alto riesgo pero cuentan con aulas prefabricadas y por eso inician clases”, afirmó Cunya Aguilera.

El funcionario regional refiere que las más de 5 mil instituciones educativas de la región Piura inician en buenas condiciones porque se ha venido trabajando desde enero con los directores.

Sobre la situación de los alumnos que deben cruzar un puente en mal estado para llegar al colegio de Zapotal, el funcionario refirió que eso fue en el 2017 pero que ahora no está sucediendo esa problemática.

Como se conoce, tras las lluvias ocurridas en el mes de febrero, 30 instituciones de las Ugeles de Morropón y Ayabaca resultaron afectadas.

Cabe precisar que, la sierra ha sido la más afectada por las fuertes precipitaciones debido a que los deslizamientos han bloqueado carreteras cerrando el acceso a varios distritos.

Por otra parte, Cunya Aguilera informó que en la región no se ha reconstruido ningún colegio y que hay 192 instituciones incluidas en el Plan de Reconstrucción, que aún no cuentan con expediente técnico concluido, uno de los requisitos para iniciar la ejecución de estos proyectos.

El problema se agudiza porque estas instituciones deterioradas por la antigüedad y a consecuencia del Niño Costero, están soportando las fuertes precipitaciones en este periodo provocando que no estén aptas para albergar a estudiantes de los diferentes niveles.

Por ejemplo, hace algunos días, las paredes del colegio Selmira de Varona, ubicado en la urbanización Piura, colapsaron debido a que la infraestructura tiene 56 años y ya cumplió su vida útil.

El director de la institución, Homero Abad, informó que existe un proyecto de remodelación a cargo de la Dirección Regional de Educación desde el 2015, pero hasta el momento no hay avances.

GARANTÍAS

Asimismo, el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego Azula, señaló que es necesario que el Gobierno Regional de Piura garantice las condiciones mínimas que permitan cautelar el derecho a la integridad y a la alimentación de los alumnos.

“Los alumnos deben iniciar sus clases en condiciones adecuadas cautelándose su derecho a la integridad física y a la alimentación”, señaló Orrego.

Exhortó a los padres de familias a reportar a la Defensoría y Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) las deficiencias en las instituciones.

Orrego Azula informó que la Defensoría supervisará el buen inicio del año escolar en las instituciones de la sierra.

Detalló que en su visita a colegios en Morropón pudo observar que el material educativo no estaba siendo puesto a buen recaudo para evitar su deterioro.

“En el Colegio Agropecuario de Chulucanas encontramos que seis aulas prefabricadas presentaban deficiencias y las autoridades educativas no sabían en donde iban a estudiar esos alumnos”, manifestó.

Advirtió que la Dirección de Educación debe realizar un cronograma de recuperación de clases e informar a los programas sociales como Qali Warma la suspensión de las clases en algunos colegios.

Por último, el ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, manifestó, en entrevista a un medio de comunicación nacional, que si los colegios presentan infraestructura deficiente se debe aplazar las clases unos días para que los alumnos sean trasladados a otros locales habilitados.