Las esculturas de Manuel Aquino (FOTOS)

Si usted va al distrito de Vice, en la plazuela a Francisco Bolognesi encontrará una efigie de este héroe nacional hecha por el escultor piurano Manuel Silvestre Aquino Ipanaqué, quien proviene de una familia de artistas. Su padre les dejó este legado como herencia, lo cual los motivó, de una u otra manera, a desarrollar el arte de la escultura.

SU OFICIO

Don Manuel lleva dedicado a la escultura toda una vida, pues desde pequeño se le dio por aprender solo viendo a su padre en el taller. Ahora es un docente de la Escuela de Arte Ignacio Merino, donde desde hace 32 años forma artistas plásticos.

“Mi bisabuelo fue un artesano burilador y tallador, mi abuelo fue un artesano tejedor y mi padre fue un escultor autodidacta que se especializó en la escultura religiosa y en la mayoría de las iglesias de la región están sus imágenes talladas”, indica Manuel Aquino.

TÉCNICAS

“Mi trabajo artístico está influido por nuevas corrientes escultóricas, que hace que consiga plasmar una escultura costumbrista con atmósfera de modernidad. En mis esculturas hay centralmente dos aspectos que destacar: la temática, cuya constante es la mujer, y la concepción formal de lo que es el arte escultórico”, señala el artista.

Así mismo, resalta que ambos aspectos, hacen que cada escultura tenga el acabado y el color apropiado al mensaje que quiere transmitir.

“También se logran máscaras afincadas en cuanto a concepción originaria en rostros Tallanes y Vicús, pero tratando de brindar aportes nuevos, penetrar de un modo inusitado en el carácter del hombre y la mujer piurana”, nos comenta.

OBRAS

Para llegar a donde está ahora, este artista ha tenido que pasar por varias vicisitudes de la vida.

“Antes de usar los materiales de mis obras, primero investigo. He logrado trabajar con las maderas regionales como el zapote, el algarrobo, el palo santo, el guayacán, el hualtaco en las expresiones artísticas escultóricas; y en los monumentos, el concreto armado, la marmolina, la granalla y el laminado de fibra de vidrio”, expresa.

Don Manuel Aquino ha participado en muchas exposiciones de nivel local, regional, nacional e internacional. Ha estado en Bélgica, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y EE.UU.

“También me he desarrollado en el campo del monumentalismo; ahí está don Francisco Bolognesi en Vice y mi último trabajo ha sido el conjunto escultórico de la plaza de armas del distrito de la Unión”, comenta Aquino.

MENSAJE

Don Manuel está casado con doña Auristela Attilano Freyre, quien también es docente de arte en la especialidad de pintura. Su hija Margarita es psicóloga y Jazmín estudia administración, pero todos trabajan juntos en el taller, cumpliendo diferentes funciones.

“Mi mayor anhelo es poder seguir expresándome a través de este arte, creando formas bellas que inviten a ser contempladas. Por otra parte, animo a todos los jóvenes que tienen condiciones artísticas, a que sean perseverantes. Sabemos que es difícil ser artista en nuestro país, por eso debemos esforzarnos y ser constantes para lograr nuestras metas, ya que arte es una de las manifestaciones más sublimes”, refiere el reconocido artista piurano.

ANÉCDOTA

“Recuerdo que hace algunos años recibí la visita de un coleccionista italiano, que compró tres esculturas de guayacán. Después de un tiempo me llama y me cuenta que cierto día, de madrugada, entran a su residencia y se roban los artefactos eléctricos y cuando se levantó y al darse cuenta del robo, lo primero que hizo es correr a ver si estaban sus esculturas. Cuando las vio, muy emocionado corrió a abrazarlas, me contó que más fácil era recuperar los artefactos, que las esculturas”, nos cuenta sonriente el artista piurano.