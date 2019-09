Las fiscalías adolecen de recursos y presupuesto

Síguenos en Facebook

Hace más de un año, la Fiscalía de la Nación, ante las denuncias de presunta corrupción y falta de recursos, así como el retardo y lentitud en la tramitación de las investigaciones en este importante operador de justicia, declaró en emergencia el Distrito Fiscal de Piura.

En la resolución firmada por el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y publicada el 14 de agosto del 2018, daba cuenta que “de las entrevistas realizadas al personal de las fiscalías del distrito fiscal de Piura, en la visita inopinada de fecha 13 de agosto de 2018, se ha podido advertir la necesidad de atender los requerimientos de personal y logísticos correspondientes para el cumplimiento de las diligencias programadas en las investigaciones que guarden relación con los casos señalados en los párrafos precedentes, tales como la contratación de peritos, entre otros.

Por este motivo, la Fiscalía de la Nación dispuso que las Oficinas de Control de la Productividad Fiscal, Registro y Evaluación de Fiscales y la Gerencia Central de Potencial Humano, en el marco de sus atribuciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, se sirvan remitir al despacho de la Fiscalía de la Nación, los informes correspondientes respecto al sinceramiento de la carga procesal, producción y productividad fiscal y el ejercicio adecuado de las funciones del personal fiscal y administrativo, en el distrito fiscal de Piura.

Además, que la Gerencia General, en coordinación con la Gerencia Administrativa del distrito fiscal de Piura, brinden las facilidades necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el artículo primero, así como el apoyo para la atención de los requerimientos logísticos y de personal necesarios para garantizar el trabajo eficaz y eficiente en las investigaciones señaladas en la parte considerativa de la presente resolución.

Si bien se han realizado algunas acciones, como cambios en las fiscalías y en Control Interno, persisten algunas necesidades que no permiten un trabajo óptimo de los representantes del Ministerio Público.

Según dio cuenta el fiscal adjunto provincial, Jorge Luis Zamora Zamora, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, durante la conferencia de prensa donde se informó sobre el operativo contra “Los babys de Piura”, las necesidades persisten.

“Pese a las limitaciones que tenemos, por ejemplo no tenemos ni movilidad, a veces no nos asignan el personal respectivo (...) y falta de logística en la Fiscalía de Criminalidad Organizada, estamos sacando los casos arriba, con el apoyo relevante de la Policía Nacional”, señaló El fiscal Zamora Zamora.

Cabe señalar que hace un mes, un informe remitido a la titular de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla Meza, daba cuenta de las necesidades en las fiscalías provinciales del distrito fiscal de Piura.

Entre otras necesidades, el informe señalaba la falta de unidades móviles, combustible, mobiliario, material de escritorio y falta de personal administrativo y fiscal.

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor) es una de las dependencias que requiere de mayores recursos, teniendo en cuenta que su competencia es en toda la región, al igual que la Fiscalía del Medio Ambiente y de Corrupción de Funcionarios, cuya competencia abarca ocho sedes, algunas de las cuales demandan hasta ocho horas de camino.

Otras fiscalías, como la de la ciudad de Huancabamba, no disponen del presupuesto para adquirir algunos útiles de escritorio, y de personal, teniendo que asumir labores múltiples y en turno permanente la fiscal que despacha en dicha ciudad.

Ante la falta de peritos contables que están a disposición de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, este personal especializado también tiene que revisar carpetas fiscales de otras fiscalías penales comunes, retrasando el peritaje y pronunciamiento de las pericias solicitadas.

Otra necesidad que expresa las fiscalía especializada en Criminalidad Organizada, es la contratación de peritos acústicos, para que realicen las pericias de homologación de voz. Cabe señalar que estas pericias se tienen que realizar en Lima, cuyos resultados se conocen después de un año, perjudicando la investigación en los plazos establecidos.

Finalmente, los fiscales provinciales solicitaron la creación de las fiscalías especializadas de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, tanto en materia penal y de familia. Asimismo, la creación de unidades de investigación forense debidamente equipadas con personal especializado.

Cabe señalar también que los casos de fiscales investigados por presuntamente haber incurrido en casos de corrupción, afectó la imagen del Ministerio Público, siendo uno de los motivos de la declaratoria de emergencia.

Entre los investigados se encuentran el exfiscal antidrogas, César Palacios Poma, y la ex fiscal Danitza Carrasco, en tanto ya fue sentenciado en primera instancia el exfiscal, Limberg Cerro Sánchez.

Requerido al respecto, el fiscal titular Wilson Aliaga Angulo, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Piura, indicó que ya se habían reunido para tratar esta situación, y dijo que ya se estaban resolviendo estos problemas.

Intentamos conversar sobre el tema con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Milla, hace algunos días, pero se excusó diciendo que no tenía información que proporcionar, y ayer se encontraba de licencia.

No obstante, durante las últimas declaraciones que dio a la prensa, la titular de los fiscales superiores reconoció que la falta de peritos y de logística retrasa la investigación de organizaciones criminales cuyos integrantes salen libres por exceso de carcelería.

También que no hay suficientes peritos en Lima para realizar estas diligencias a tiempo, “porque a nivel nacional hay muchísimos casos no solo de criminalidad organizada, sino en otros delitos; el país no tiene suficiente logística en peritos y mecanismos para estas investigaciones”.

Dijo también que había solicitado a la Fiscalía de la Nación que se asigne mayor presupuesto para la contratación de peritos.