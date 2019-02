Las lluvias provocan deslizamientos en la sierra e inundan la ciudad

Síguenos en Facebook

Las lluvias en Piura, propias de la estación según el Senamhi, vienen causando estragos en distritos de la sierra y la costa. El Comité Multisectorial del Enfen mantiene activa la alerta de un Niño débil para este año, con lluvias de mayor intensidad en el mes de marzo. En tanto, el especialista de la Universidad Nacional de Piura, Manuel More señala que se trata de un evento inusual, marcado por los cambios del clima.

AISLADOS

Los centros poblados de los distritos de Lalaquíz, Canchaque y San Juan de Bigote están incomunicados debido a la caída de rocas en la vía que conduce a estos lugares, producto de las lluvias que se registran en esta zona. Esta vez ocurrió en el sector “La Variante” del distrito de San Juan de Bigote, con lo cual miles de pobladores permanecen aislados porque los vehículos no pueden transitar por estas vías.

LLUVIAS

Hasta ayer, el Senamhi reportó que la lluvia más fuerte se registró en el sector Ardilla, del distrito de Lancones con 70 litros por metro cuadrado, luego se ubica la estación Alamor con 65 litros por metro cuadrado y la provincia de Chulucanas, donde la precipitación alcanzó un valor de 60 litros por metro cuadrado. En esta provincia, llovió de forma intermitente desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado. Aquí, se registraron más de 20 viviendas inundadas producto de las precipitaciones. En Santo Domingo llovió 33.6 mm y en Tambogrande, 29.3 mm.

ALERTA

En tanto, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) recordó que se encuentra activo el estado de alerta de El Niño, de magnitud débil, en el Perú.

Señaló que se espera la llegada de una onda Kelvin cálida en marzo, por lo que para este mes se esperan lluvias de mayor intensidad.

PIURA

La ciudad de Piura también viene sufriendo los embates de las recientes lluvias, que han provocado aniegos en zonas ya conocidas, alertando a la población. La jefa de la Oficina de Defensa Civil, Verónica Cumpa, indicó que en la provincia hay 45 cuencas ciegas, las mismas que fueron detectadas durante el fenómeno de El Niño Costero, en verano del 2017. Aseveró que la mayoría de las cuencas se encuentran en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, y explicó que algunas personas, sin saberlo, se asientan sobre estas superficies o cerca de ellas, luego con la venida de las lluvias, ante la falta de un sistema de drenaje, las viviendas terminan inundadas.

“Las personas a veces no respetan los lineamientos de una cuenca ciega, después se forman las quebradas porque el agua busca su cauce natural. Hay que tener en cuenta que a medida que avanzan los años el nivel del río ha ido subiendo, entonces el agua no va a poder evacuarse de forma natural”, precisó.

Una de las cuencas ciegas más grandes que tiene la ciudad se encuentra ubicada en la urbanización Petroleros, donde habitan más de 16 mil familias. “Actualmente tenemos muchos accidentes por la falta de limpieza en el dren principal, la lluvía por más ligera que sea, produce una inundación en el dren principal. Según las proyecciones se esperan más lluvias y nosotros no estamos preparados” señaló el secretario general de la juveco de la Urb. Petroleros, Juan Manuel Otero.

En ese sentido, pidio mayor intervención de la municipalidad de Piura, en realizar acciones de limpieza en los drenes y canales que muchas veces obstruye el ingreso del agua. Otra de las zonas de mayor afectación por las lluvias, es la urbanización Ignacio Merino, la cual se inundó por más de 3 metros de altura. “Tenemos una caseta de bombeo, que en estos momentos está operativa, como vecinos hemos venido realizando acciones de limpieza para que no se dificulte el paso del agua, ya que la municipalidad no se ha acercado en lo absoluto. Cuando fueron las lluvias del 2017, la caseta no sirvió para nada porque la cantidad de agua que llegaba a este punto de la urbanización, superó lo que podía recibir”, puntualizó el secretario general de la juveco Ignacio Merino, Walter Viera.

Cabe señalar que, el proyecto de drenaje pluvial, impulsado por el Gobierno Regional podría demorar entre 4 a 5 años en ejecutarse.

“FENÓMENO CONTINENTAL”

Para el investigador del Fenómeno El Niño de la Universidad Nacional de Piura, Manuel More More, El Niño que ya está impactando a las regiones del sur del país, es de magnitud débil pero podría impactar en gran manera a la región.

“Este es un Niño clásico de esta zona, pero en el camino se han sumado otras condiciones como el calentamiento del pacífico sur. También se ha activado el Atlántico Sur, que tiene una masa de agua caliente que produce vapor de agua y está generando lluvias en todos los países del sur. Por eso yo le estoy denominando “El Niño Continental”.

En cuanto a la región Piura, indicó que las altas temperaturas en el mar están haciendo perder presión a la atmósfera y esto permite el ingreso de vientos con humedad, los cuales provocan las lluvias.

“Esto no es normal, esto es inusual, estas lluvias son propias de un Niño moderado. Podría repetirse lo del 2017 e incluso podrían prolongarse las lluvias”, advirtió el especialista.

Por ello, recomendó a las autoridades tomar sus previsiones para mitigar los efectos que podrían ocasionar las precipitaciones. Más aún, cuando es evidente que la región se encuentra más vulnerable a los eventos climáticos.