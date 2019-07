Laudo arbitral impide a la municipalidad contar con un camal

Síguenos en Facebook

El arbitraje con el cual la municipalidad de Piura pudo recuperar el local del camal municipal, le impide ahora contar con uno de su propiedad y, tampoco, darlo a terceros.

Manuel Ballesteros, gerente de la comuna piurana, explicó que fueron los propios ganaderos quienes les informaron que la comuna no podría dedicarse a este tema.

“Hay un laudo arbitral que fue el que nos permitió recuperar el camal, pero resulta que ese laudo arbitral señala que la municipalidad no puede prestar el servicio del camal porque está prohibida por la propia Constitución, que impide que las entidades públicas realicen actividad empresarial (...) No se le podría entregar a nadie, ni concesión y nada al menos por el momento”, manifestó el funcionario edil.

Como se sabe, la municipalidad de Piura había dado en concesión el local del camal a la empresa Carnes del Norte, tras suscribir un contrato el 3 de febrero del 2009, pero debido a que la empresa incumplió el contrato, este fue anulado casi a mediados del año pasado, gracias a un laudo arbitral.

CONSULTAS

Para solucionar el problema, Ballesteros indicó que la municipalidad está realizando una serie de consultas a las instancias correspondientes para confirmar o descartar lo que señala el mencionado arbitraje.

“El laudo se ha basado en una decisión del Indecopi, nos dice que la municipalidad no puede intervenir u operar el camal porque va en contra del principio de que el Estado no puede hacer empresa, que es un acto de los privados, nosotros tenemos nuestras dudas, por eso, a efectos de no realizar un proceso que puede llevar al fracaso, vamos a aclarar el tema con las máximas instancias que tienen que ver con el asunto”, puntualizó el gerente edil.

“Si el Ministerio de Economía y Finanzas o las autoridades que regulan el tema dicen que el laudo tiene la razón, entonces la municipalidad no puede operar un camal, a pesar que otras municipalidades tienen su camal”, acotó Manuel Ballesteros.