Las intensas precipitaciones pluviales que afectan al norte del país han provocado la inundación de la iglesia San José Obrero, ubicada en la ciudad de Chulucanas, parroquia donde trabajó el entonces sacerdote Robert Prevost en 1983, el actual papa León XIV; así como de varios asentamientos humanos aledaños.

Así lo informó Marina Ruiz Díaz, integrante del equipo parroquial, en declaraciones a TV Perú. La representante explicó que el templo quedó anegado debido a la acumulación de agua proveniente de calles cercanas y a las deficientes redes de agua y desagüe de la zona. “Nuestra parroquia está en una zona baja donde todos los caudales de las calles desembocan aquí. Las lluvias han sido muy intensas y las redes no son de las mejores, lo que complica las inundaciones”, señaló.

Imágenes difundidas muestran a vecinos retirando el agua con baldes para evitar mayores daños en la infraestructura religiosa. Ruiz Díaz indicó que los pisos permanecen cubiertos y que los esfuerzos comunitarios son insuficientes ante la magnitud del aniego.La vocera advirtió que la emergencia no se limita al templo.

Diversos sectores vulnerables registran inundaciones severas, entre ellos los asentamientos humanos 28 de Julio, Consuelo de Velasco y Carlos Mariátegui, así como las zonas de Viácara y Villa Mercedes.“Las familias sufren mucho con estas lluvias. Si el templo está así, imagínense cómo están sus viviendas”, expresó, al subrayar que incluso la vereda elevada de la parroquia no impidió el ingreso del agua.

Entre las necesidades inmediatas, Ruiz Díaz mencionó la elevación del nivel del piso, la reparación del techo —que presenta filtraciones— y la renovación de las redes de agua y alcantarillado. Según indicó, estos trabajos formarían parte de un proyecto vinculado a la denominada “Ruta del Papa”, comprometido por la municipalidad y la Caja Piura, aunque aún no se han iniciado.

“La parroquia hace grandes esfuerzos con recursos muy limitados; solo alcanzan para paliar la situación”, sostuvo.Asimismo, solicitó la presencia de las autoridades para evaluar los daños y atender a los damnificados. “Defensa Civil debe identificar a las familias afectadas y brindar apoyo urgente”, enfatizó.La comunidad católica local también destacó el valor histórico del templo, donde en la década de 1980 el entonces padre Robert Prevost desarrolló una intensa labor pastoral que hoy es recordada por los fieles.

Por su parte, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que las pérdidas económicas potenciales podrían superar los S/291 millones diarios en siete regiones del país.

“Las regiones identificadas son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua, que en conjunto representan el 23,3 % del PBI nacional y el 27,5 % del empleo formal privado. Sin embargo, si se excluye Lima Metropolitana, su participación en el empleo formal se eleva a 60,5 %, lo que refleja su peso estratégico en la economía peruana”, afirmó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.