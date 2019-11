Locadores y CAS están en la mira de la Contraloría

Síguenos en Facebook

La contratación de más de un centenar de trabajadores en varias municipalidades de la región, las cuales presuntamente no se habrían efectuado de acuerdo al los manuales y reglamentos, observó la Contraloría a través de sendos informes emitidos en las últimas horas.

EN CATACAOS

En uno de los informes, el 014-2019-OCI/2408-SOO, la Contaloría señala como riesgo que "la Municipalidad de Catacaos contrató bajo la modalidad de Locación de Servicios a un familiar del gerente de Asesoría Jurídica, gerente de Rentas y secretario general del Sindicato de Trabajadores Empleados de Catacaos (Sitrameca).

Indica que "estos hechos podrían configurar actos de nepotismo al afectar el acceso a las personas en igualdad de condiciones de la función pública".

Se trata de José Waldir Ramos Ramos, contratado como sereno en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, el cual, según la investigación de la Contraloría, es hermano del gerente de Asesoría Jurídica, Humberto Junior Ramos Ramos, y por tanto tiene un parentesco de segundo grado de consanguinidad.

La Contraloría menciona también a Jaime Paul Zapata Siancas, quien ha sido contratado como asistente de Secretaría Técnica, el mismo que vendría a ser sobrino de Josefina Zapata Sánchez, gerente de Rentas de la comuna distrital y por tanto tendrían un vínculo de tercer grado de consaguinidad.

Finalmente, observó la contratación de Jorge Luis Yarlequé Zegarra en la Subgerencia de Comercialización, quien sería hijo de Juan Hipólito Yarlequé Huertas, servidor de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro y, además, secretario general del Sindicato de Trabajadores Empleados de Catacaos y, por tanto, sostienen un vínculo de primer grado de consaguinidad.

También la Contraloría observó la presencia de un sobrino del gerente municipal,

Jesús Martín Ruesta Larroca, en la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Servicios Técnicos de la comuna.

acciones. Al respecto, el gerente municipal de la comuna cataquense, Jesús Martín Ruesta Larroca, dijo que atenderán las recomendaciones de la Contraloría, y procederán a romper el vínculo laboral con el personal observado.

"En aras de dar cumplimiento se les va a separar, pero no es que estén en planilla ni mucho menos, están haciendo algunos trabajos eventuales", mencionó el funcionario.

De igual forma al practicante, quien sería su sobrino. "Quien ve lo de las prácticas es el jefe de Personal, pero también se le va a retirar para evitar problemas", acotó Ruesta Zapata.

EN PAITA

Otro de los informes emitidos por la Contraloría es el 014-2019-OCI/0453-SOO, en donde el organismo auditor señala que "el 80% de las plazas convocadas en el proceso Contratación Administrativa de Servicios (CAS) N.° 001-2019-CAS- MPP, no se encuentran establecidas en el Cuadro de Asignación de Personal vigente de la Municipalidad Provincial de Paita".

También que "en algunos casos, las plazas convocadas no se ajustan al perfil mínimo

establecido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad, generando el riesgo de direccionar los perfiles de puestos, así como afectar la transparencia y legalidad del proceso, dado que no se enmarca en la normativa vigente".

El caso a que se refiere la Contraloría es sobre el concurso para la contratación de personal mediante la modalidad CAS, para cubrir un total de 132 plazas vacantes.

Agrega que en dicha convocatoria, los cargos no se encuentran establecidos en el CAP (Cuadro de Asignación de Personal) vigente de la entidad, "si bien es cierto el área usuaria que lo requiere existe en el documento de gestión, la plaza convocada no, situación que se presenta en 99 de las 132 plazas que han sido convocadas".

Añade, además, que las plazas o puestos de trabajo no se encuentran en el MOF, por lo cual no se han establecido el perfil profesional de cada puesto, ni las funciones que va a cumplir el personal y, por tanto, no se establecería una responsabilidad, de ser el caso.

Menciona también que "otro hecho que se ha evidenciado, es que se está convocando a siete plazas para áreas que aún no se encuentran en el CAP vigente de la entidad".

Estos son para Coprosec (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana) (2), Subgerencia de Serenazgo (1), Control Ambiental y Salubridad (3) y Residuos Sólidos.

Señala la Contraloría que los requerimientos establecidos en algunas de estas plazas, no cumplen con lo requerido en el MOF.