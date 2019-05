Los damnificados alistan nuevas protestas porque no atienden sus reclamos

Los pobladores que resultaron damnificados por las lluvias del Niño Costero y que residen en el kilómetro 980 de la carretera Panamericana, piensan nuevamente levantarse debido a que el Gobierno Nacional continúa incumpliendo sus promesas, en desmedro del derecho que tienen de contar por lo menos con los servicios básicos.

En la última reunión que sostuvieron con sus dirigentes para tratar este y otros problemas, los moradores cuestionaron al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) porque hasta ayer no se hacía presente a través de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) para concluir el catastro de daños e incluir a los que no fueron considerados inicialmente.

Félix Yovera Silva, presidente de la Mesa de Concertación para el Desarrollo del distrito de Cura Mori, indicó que el gobierno tampoco está cumpliendo con mejorar los accesos que prometió para los pobladores del kilómetro 980.

“Hoy (ayer) hemos tenido una reunión, y los pobladores han denunciado que el gobierno no les está prestando la atención que prometieron. Nosotros esperamos la llegada de los señores de Cofopri para el jueves o viernes, hay descontento en todo el distrito, y si no vienen, vamos a tomar otras medidas”, dijo el representante de los pobladores.

“Prácticamente no se ha hecho nada, hace unos días llegó una comisión, se han enripiado solo dos o tres calles del kilómetro 980. La semana pasada nos reunimos con el señor Chui pero no ha pasado nada, y la población ya lo está viendo como una “paseada”, remarcó Yovera Silva.

Como se sabe, hace poco más de un mes los pobladores de Cura Mori, Villa Pedregal Grande, Pedregal Chico, Molino Azul, Narihualá, Catacaos y los pobladores que residen a un costado de la Panamericana, bloquearon la carretera al Bajo Piura para reclamar el inicio de la reconstrucción.

nuevo dique . Durante la exposición de los primeros 100 días al frente de la comuna de Cura Mori el último fin de semana, el alcalde Juan Carlos Vílchez Valverde cuestionó la obra de construcción del dique izquierdo, y exigió que se construya nuevamente porque se habría levantado con material que no es el apropiado.

El burgomaestre opinó que “este dique tiene que reconstruirse definitivamente, porque si bien es cierto, el río va a ser controlado en la parte de arriba, con solo una avenida de 1,500 metros cúbicos estuvimos en peligro”.

Lo mismo opinó Félix Yovera, quien recordó que el anterior dique tenía unas dimensiones superiores a las que tiene la actual construcción.

El dirigente dijo que la población está exigiendo que se construya nuevamente, porque, según manifestó, habría sido levantado con material que no reúne las condiciones.

“El dique antiguo tenía 12 metros de base y terminaba en ocho, ahora tenemos un dique que tiene ocho metros de base y termina en cuatro, imagínate, y con material que no es el adecuado, es arena, el enripiado solo es encima, se tiene que demoler para que se construya nuevamente y la población esté tranquila”, remarcó Yovera Silva.

Refirió que han pedido a las autoridades que realice una investigación profunda.

Por este lugar donde se ubica el dique, el río Piura se desbordó hasta en dos oportunidades durante las lluvias del 2017.

La primera ocurrió el 27 de marzo y, la segunda, tres días después.

Según se conoció, el gobierno regional le ha dado un plazo a la empresa que tiene a cargo la construcción del dique para que levante las observaciones que ha señalado la Contraloría a través de los informes de control concurrente.

Esta obra ejecutada por el Consorcio Reconstrucción, por un monto de más de 32 millones y medio de soles, es una de las más observadas por parte del ente auditor.

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

.Respecto a la presunta falsificación de firmas de los damnificados para supuestamente apropiarse de los bienes donados por algunas entidades, reclamó que se inicie una investigación.

“Tiene que hacerse la denuncia penal contra lo responsables, no es posible que autoridades o funcionarios actúen de esa forma tan inhumana, no es posible que a los damnificados que necesitan del apoyo de todos, les hayan falsificado su firma y no reciban las donaciones”, acotó.

Hace unos días, un dirigente de uno de los asentamientos humanos ubicados en la Panamericana, denunció que a unas 40 familias de su sector les falsificaron la firma, para sustentar la entrega de calaminas y triplay, con la cual puedan levantar sus humildes viviendas.

Esa ayuda nunca la recibieron. “La comuma y algunas ONG vienen apoyando a los pobladores que aún no se recuperan de la desgracia que padecieron hace dos años”, manifestó el dirigente vecinal.

Mientras tanto, la municipalidad continúa revisando la relación de beneficiarios, para conocer a cuánto ascendería el perjuicio.