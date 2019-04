Los damnificados del Bajo Piura le dan ultimátum al gobierno

Síguenos en Facebook

Los pobladores del Bajo Piura, aquellos que residen en la zona donde el río inundó sus viviendas el 27 de marzo del 2017, le dieron un plazo de 15 días al gobierno para que atienda sus necesidades, principalmente la construcción del dique, vivienda y servicios básicos, y en caso de no encontrar respuesta, retomarán sus medidas de protesta.

PEDREGAL

“Nos hemos quedado sorprendidos porque los ministros llegaron solo a Cura Mori, y no se han acordado de los pueblos como Pedregal, que ha sido uno de los más afectados porque ha sido el epicentro del desborde del río. No nos han llamado, para ellos es como si no hubiera pasado nada”, dijo José Santos Yamunaqué Chero, alcalde de Villa Pedregal.

“Voy a viajar a Lima para reunirnos con la nueva autoridad de la Reconstrucción, con el presidente de la república y del Congreso. Hay un acuerdo, si esta semana no hay diálogo y no nos toman en cuenta, retomaremos las protestas”, acotó Yamunaqué Chero.

Por su parte, Félix Yovera Silva, presidente de la Mesa de Concertación para el Desarrollo de Cura Mori, indicó que si bien atenderán a los damnificados de la Panamericana, lo que se ha hecho no es más que subsanar una mentira.

“Pero no es el único problema, pedimos que Cofopri haga un verdadero catastro de damnificados. Queremos que refuerce el dique y las defensas, con ello se aseguraría a la población y ya se podría invertir”, dijo el dirigente.

Agregó que les han prometido elevar el dique un metro, “pero también tiene que reforzarse otras zonas, como a Montesullón. Esperamos que antes de los 15 días, el gobierno responda y actúe, y las autoridades tienen que liderar las protestas.

Sobre la visita de los ministros también opinó el arzobispo José Antonio Eguren, quien dijo que el cambio de director de la Reconstrucción “ va a significar un retraso. Acá se debe realizar un Consejo Descentralizado de Ministros para presentarles nuestra realidad y necesidades, y tomen en cuenta a los especialistas piuranos”.