Los enfermos que acuden al hospital de Sullana son atendidos en carpas

Los médicos del Hospital de Apoyo II en Sullana, en Piura, vienen atendiendo en condiciones deprimentes. En los últimos días han instalado carpas para asistir a los enfermos en medio de condiciones “infames”, alega el director Carlos Rojas.

El director explicó que las condiciones por las que vienen atendiendo de esta manera a los pacientes es porque está en marcha los trabajos de mantenimiento del área de Emergencia por S/ 1’400,000.

Debido a las obras de mantenimiento en cuatro áreas críticas del recinto hospitalario es que se ha puesto en marcha el plan de contingencia.

Dicho plan consiste en usar el auditorio del hospital como Sala de Emergencia. Asimismo, se han instalado entre 7 a 10 carpas en los pasillos del auditorio, con escasa ventilación.

Primero los enfermos ingresan al auditorio donde el personal los evalúa para enviarlos a las especialidades como Cirugía, Pediatría y/o Ginecología.

En caso de que los pacientes queden en observación son enviados a las carpas instaladas en el pasillo del auditorio en condiciones deplorables por la falta de ventilación, techos adecuados y medicamentos expuestos al aire libre.

Dado la demanda de hospital es que “el auditorio que existe queda reducido”, deploró Carlos Rojas.

“Obviamente que no verán una cosa bonita porque no lo estamos, pero es una contingencia porque no tenemos otras alternativas. Es verdad que estamos atendiendo en condiciones infames”, reconoció.

Reiteró que “no podemos solucionar la tugurización y hacinamiento. Eso lo vamos a solucionar solo cuando concluyan los nuevos hospitales”.

La situación del hospital es deplorada por los ciudadanos que exigen la presencia de los fiscales. “Cómo es posible que un recién nacido se encuentre en emergencia de Pediatría sin la más mínima protección frente a pacientes de todas las edades y con todo tipo de enfermedades”.