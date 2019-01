Madre de Elvis Miranda: “Ya quiero que esta pesadilla termine”

Síguenos en Facebook

Con la presencia en Piura del ministro del Interior, Carlos Morán, hoy se realiza la audiencia de apelación de prisión preventiva del policía Elvis Miranda Rojas, quien es acusado por el presunto delito de homicidio simple y abuso de autoridad, por haber matado a un presunto asaltante durante una intervención.

La diligencia se desarrollará a partir de las nueve de la mañana en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde los tres jueces superiores que componen la sala, analizarán los argumentos de la defensa técnica de Miranda Rojas, quien solicita que se revoque la medida provisional que dispuso su internamiento provisional en un establecimiento penitenciario.

La audiencia estará también matizada con la presencia del presidente de la república, Martín Vizcarra, quien hace unos días también se mostró en desacuerdo con la medida dictada por el Poder Judicial.

MARCHA

Ayer, previo a la audiencia de apelación de la prisión preventiva, los familiares y amigos del efectivo Elvis Miranda realizaron una marcha de protesta para pedir que se le revoque la prisión preventiva, y continúe el proceso en libertad.

La movilización en donde participaron más de un centenar de personas, partió a las cuatro de la tarde desde el parque infantil Miguel Cortés, y recorrió las principales calles de la ciudad.

A la movilización se sumaron los familiares del policía Marcelino Yarlequé de la comisaría de Castilla, quien también está preso tras ser acusado de dar muerte a una persona durante una intervención, en noviembre del año pasado.

PESADILLA

Lucy Rojas, madre del efectivo procesado, en una conferencia de prensa ayer por la mañana, dijo que el ministro Carlos Morán le prometió que hoy llegará a Piura para expresarle su respaldo.

“El asesor nos confirmó que él va a llegar para la audiencia, viene para estar presente, mi hijo está respaldado y sé que los jueces van a tomar la mejor decisión, que Dios los ilumine para que le den la libertad a mi hijo”, manifestó Lucy Rojas.

Insistió en que a la fiscal Castillo y al juez Sosa, ”les faltó criterio para tomar esas decisiones tan drásticas, ellos como jueces deben tener mucha cautela para tomar decisiones tan drásticas con personas inocentes”.

Refutó los argumentos de que no tiene arraigo familiar y domiciliario. “Tiene su casa donde ha vivido desde que nació, y la fiscal no lo tomó en cuenta, dice que era soltero, no sé quién le dio esa información, no se acercó a averiguar en ningún momento, no verificó nada”, acotó.

Lucy Rojas también cuestionó otro de los argumentos del Ministerio Público indicando que su hijo nunca abandonó al fallecido, “todo lo contrario, lo auxilió, lo ven en el vídeo, pese a que lo agredieron cuando lo hacía. Y si lo hubieran matado a él, ahora sería un héroe, es injusto lo que hizo la fiscal, si ella se equivocó, el juez debió corregirla y no poner tonterías que no tiene arraigo familiar, que no tiene arraigo domiciliario, que tuvo intención de fuga”.

Al consultarle sobre su situación en el penal, Lucy Rojas confirmó que se encuentra aislado del resto de la población, pero no duermo pensando en que le va a pasar algo, por eso ya quiero que esta pesadilla termine”.

“Sé que va a continuar el proceso pero espero que lo liberen porque él estaba cumpliendo con su deber, creo que no ha debido siquiera pasar estos días en prisión, es algo injusto”, anotó.

AMENAZAS

La madre del efectivo contó que a través de las redes sociales vienen recibiendo amenazas, y que en uno de esos mensajes indican que si él mató a uno, ellos van a matar a dos.

Dijo también que les ha pedido a Elvis y a otro de sus hijos también policía, “que estudien otra cosa porque en la Policía no tienen vida propia”, pero que ellos no dejarían su carrera porque “son policías por convicción. Jamás pensaron que esto pasaría, estoy orando por ellos, no puede ser que a un año de ser policía le pase esto”.

DEFENSA

Como se sabe, el director del Área Legal del Ministerio del Interior, Máximo Ramírez de la Cruz, dijo que hoy presentarán nuevas pruebas que permitirían revocar la medida de prisión preventiva dictada por el juez de Castilla, David Sosa.

Indicó que entre ellas se encuentran el vídeo donde demuestra que Miranda Rojas sí auxilió al hoy occiso, así como el arraigo familiar, domiciliario y laboral que fueron cuestionados por la fiscal Lilia Castillo, y aceptadas por el juez Sosa.

“No hay nada, ni abuso de autoridad ni homicidio, me parece raro lo que ha hecho la fiscal y que el juez Sosa lo acepte, lo junta para decir que hay un concurso real de delitos”, acotó.