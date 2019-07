Madre de policía Elvis Miranda: "Los delincuentes tienen más beneficios que los policías" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de conocer el pedido de 20 años de cárcel contra el policía Elvis Miranda Rojas por abatir a un presunto delincuente en Piura, los familiares del suboficial cuestionaron el requerimiento de acusación planteado por la fiscal Lilia Castillo Chirinos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.

La madre del policía, Lucy Rojas, se mostró indignada por esta decisión que considera injusta porque el otro implicado en el robo que ocurrió el día de la intervención se encuentra libre de proceso y su declaración ha sido tomada en cuenta para formalizar la acusación contra su hijo.

"Ahora ya no tengo tranquilidad porque en cualquier momento le puede suceder lo mismo a mi otro hijo, o que me den la notifica que me lo mataron", lamentó la señora al recordar que tiene dos hijos que cumplen la labor policial y se enfrentan diariamente a la delincuencia.

"Creo que si fueran vagos estuvieran mejor porque ahora los delincuentes tienen más beneficios que los profesionales. No es justo. El señor presidente tiene que tomar cartas en el asunto, mi hijo no puede ir preso, ningún joven puede ir a preso por combatir a la delincuencia, ¿tanto años de sacrificio para que terminen en la cárcel?", cuestionó.

EL CASO

El pasado 13 de enero, el policía Elvis Miranda Rojas participó de una persecución en el asentamiento humano Villa La Paz, en Castilla, luego de recibir la denuncia de un ciudadano, a quien tres delincuentes le habían arrebatado sus pertenencias.

Los policías perseguían a los presuntos hampones que se movilizaban a bordo de una mototaxi, de pronto el conductor frena para que su acompañante, Juan Carlos Ramírez Chocán, descienda del vehículo y emprenda la huída. El suboficial Miranda hace lo propio y empieza a correr tras de él.

En ese momento, lanza disparos al aire pero Ramírez Chocán no se rinde y continúa corriendo. Un último disparo le impacta en el cuerpo y cae mal herido. Los mismos policías lo trasladan al hospital, donde llegó cadáver.

Este caso generó la indignación nacional porque hay posiciones que señalan que el policía no debería ser juzgado al haber actuado en cumplimiento de su deber.

Sin embargo, la familia del fallecido exigen que sea enviado a la cárcel y hoy se conoció que la fiscal que investiga el hecho ya formuló acusación: solicita 20 años de prisión contra el suboficial y el pago de 80 mil soles por concepto de reparación civil.