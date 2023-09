“¿Cómo está mi hijo, Cuidas a mi hijo”, fueron las últimas palabras que pronunció la ingeniera Elizabeth Flores Aguirre, antes de ser sedada desde el pasado 18 de agosto en que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo en el incendio ocurrió en su casa en el A.H. 18 de Abril. Ella murió la tarde del martes en un hospital de Lima y su familia solicita apoyo económico y un vuelo humanitario para trasladar su cuerpo a Piura.

La ingeniera agrícola dejó de existir a las 4:30 de la tarde del martes tras permanecer 20 días en el hospital Loayza de Lima, donde fue trasladada a consecuencia de las quemaduras de tercer y cuarto grado que sufrió producto de un incendio, en el que su menor hijo de tan solo 4 años, también resultó herido.

Su esposo, Roberto Inga Flores, recordó que Elizabeth antes de ser sedada, solo atinó a preguntar por su hijo y pedir que lo cuiden.

“¿Cómo está mi hijo? Cuida mucho a mi hijo”, fue lo último que me dijo en el hospital Santa Rosa”, recordó Inga.

El acongojado esposo en medio de la tristeza por su muerte tiene que vivir el calvario de retirar el cuerpo de su esposa del hospital y trasladarlo a Piura para darle cristiana sepultura.

“Estoy pidiendo que me entreguen el cuerpo de mi esposa, pero necesitan que se devuelvan las unidades de sangre que le colocaron. Pido que por favor me ayuden a resolver este problema, que ya no me pongan más trabas”, contó Roberto Inga.

Solicitó a las autoridades piuranas apoyo para que le brinden un vuelo humanitario y así trasladar a su esposa a la ciudad de Piura.

En tanto, su hermana, Lorena León Aguirre, también pidió se agilice el certificado para el traslado de su cuerpo.

“Queremos el certificado de traslado del cuerpo. El cementerio me da 48 horas para poder trasladarlo a Piura, pido que se agilice el avión para trasladarlo porque en auto se demora mucho tiempo y su cuerpo no podrá soportarlo, a ella le amputaron sus dos piernas”, dijo su hermana.

En tanto, Roberto Inga, informó que su hijo, quien fue evacuado a la ciudad de Chiclayo, en las próximas horas será dato de alta.

“Gracias a Dios mi hijo se está recuperando satisfactoriamente luego del injerto de piel que le realizaron en las piernas. Solo tiene que hacer terapias, pero está bien de salud, él se va a recuperar completamente”, dijo Roberto Inga.

