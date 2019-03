Marcelo Rojas: "Estoy orgulloso de representar a mi país"

Síguenos en Facebook

“Estoy muy orgulloso de representar al Perú en una competencia internacional y voy a esforzarme para dejar en alto no solo el nombre de mi país, sino de mi querida Piura, sé que puedo dar mucho más y espero ser considerado en la selección para los próximos Juegos Panamericanos”, dijo Marcelo Rojas Ariza.

A CHILE

Este joven nadador piurano se alista para intervenir en el XXVII campeonato Sudamericano Juvenil de Natación, a desarrollarse el 7 al 14 de abril en Santiago de Chile. Tal como lo hizo el año pasado en Brasil, se siente con la experiencia suficiente para lograr las máximas medallas.

“En este Sudamericano en Chile me he propuesto bajar mi marca y espero que sea una de mis mejores pruebas y sobresalir, aún no hay selectivo para el Panamericano, espero al final ser considerado en la selección nacional”, manifiesta el delfín piurano.

INICIO

Según nos cuenta, por prescripción médica se inició en la disciplina de la natación desde los 7 años, pues sufría de asma. Desde entonces no ha dejado de practicar y ahora lo tenemos con una gran experiencia: ha participado en más de 150 competencias y obtenido 300 medallas entre oro, plata y bronce, además de muchos trofeos y diplomas.

Sobresale en estilo libre, 100 pecho, 100 mariposa, pecho combinado, 50 pecho y 50 mariposa, y se siente agradecido a sus padres que siempre les brinda la confianza.

Es el segundo de 3 hermanos y como buen piurano gusta del ceviche y majado de yuca, actualmente cursa el cuarto año de secundaria en el colegio Proyecto y representa a la academia Berendson.