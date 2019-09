María Pía Chirinos: "El impacto social debe ser una política de la universidad"

Síguenos en Facebook

La universidad tiene el compromiso de aportar a la solución de la problemática social y formar jóvenes que puedan servir a la sociedad, sostiene María Pía Chirinos, especialista en Filosofía y Antropología y directora de Relaciones Institucionales de la UDEP.

¿Una universidad que lidera en ranking tiene buena reputación?

os ranking están proliferando, hay muchas universidades que quieren estar en los primeros lugares, pero los ranking tienen estándares distintos. Hay una especie de fiebre por los ranking, que no es que sea mala porque nos ayudan a mejorar. Sin embargo, la reputación va más allá del prestigio, es una carta de presentación de cara a otras universidades. Las universidades están llamadas a buscar la auténtica reputación.

¿Cómo se consigue esa auténtica reputación?

Cualquier universidad debe tener un compromiso social. No se trata solo de abocarse a los experimentos científicos. Este factor social debe ir más allá de una ONG, o un proyecto social, sino como algo estratégico que se encuentra presente en las políticas de la universidad.

Entonces, ¿se deben dejar de lado los programas de responsabilidad social?

No. Esto no quiere decir que lo anterior no haya funcionado. En el mundo de la responsabilidad social ha habido muchas mejoras. Las ONGs aparecen en los años ochenta como una institución que llega a donde el estado no llega. Luego surge la responsabilidad social universitaria, que es un programa social dentro de las universidades, pero eso aún se ve como demasiado ajeno a lo que es la universidad.

¿Cuál debe ser el compromiso de la universidad?

La universidad tiene una tercera misión, junto con la docencia y la investigación, que tiene que estar insertada en los programas de estudios, en las políticas de la universidad y en los planes estratégicos, más allá de la responsabilidad social universitaria. La universidad es una institución social por naturaleza, por ende debe involucrarse en los problemas sociales del entorno, desde los planes de estudio.

¿Existen medidores de reputación en el país?

Actualmente, la Sunedu mide el impacto social pero desde un aspecto pequeño, el superintendente de la Sunedu participará del congreso sobre reputación que se realizará en la UDEP. Además, la Universidad del Pacífico presentará una guía para la medición de la responsabilidad social universitaria.

¿Cómo impacta la reputación en los alumnos?

Por ejemplo, en la formación de alumnos con valores para que sirvan a la sociedad. Formar a nuestros alumnos para que vean la trascendencia social del sector público, más allá de los sueldos, es un modo de impactar en la sociedad. Una persona que tiene una excelente formación profesional y en valores, podrá estar en la capacidad de cuestionar los actos de corrupción.

¿Sobre qué tratará el foro internacional?

Es un foro universitario internacional de especial interés. El tema de cómo una universidad puede ayudar a mejorar la educación universitaria con programas del Estado estará presente en la discusión. Viene el exministro de Educación, Jaime Saavedra, para hablar de esto.

¿Qué se pretende lograr con este conversatorio?

El impacto social de una universidad tiene que formar parte de una estrategia, no nos podemos conformar con chocolatadas, que no está mal, pero la universidad debe ver en la misma docencia e investigación su razón social. Esto se traduce, por ejemplo, en formación de microempresarias, en consultorios jurídicos para gente de escasos recursos, o agregar valor a los estudios que tenemos para que tengan una dimensión social. Ese es el mensaje principal.