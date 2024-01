Más de 20 efectivos de la Policía Nacional, fueron detenidos en los últimos doce meses en la región Piura, debido a que solicitaron y recibieron diversas cantidades de dinero producto de coimas e incluso mediante el aplicativo Yape. La mayoría de ellos fueron enviados al penal de Piura, aunque otros decidieron aceptar su delito y acogerse a la terminación anticipada, pero fueron apartados de la institución policial.

Uno de los casos es del teniente PNP Wilson Cruz Pacheco y del suboficial Luis Enrique Chunga Chunga que laboraron en la comisaría de Castilla, Piura, a quienes el 22 de diciembre les dictaron 9 meses de prisión preventiva por presuntamente estar implicados por recibir S/ 4,000 para no poner a disposición a un requisitoriado por el delito de robo agravado. Aunque a 3 policías les dictaron comparecencia.

Mientras que en Sullana, el suboficial José Tulio Mejías Zapata fue detenido el último 20 de diciembre en la comisaría El Obrero, donde le hallaron los S/ 300 que había solicitado y recibido a un joven para no imponerle una papeleta y liberar la motocicleta. Debido a que sometió al beneficio de la terminación anticipada, le dictaron 5 años de prisión suspendida.

Asimismo, las mujeres policías no son ajenas a estar inmersas en coimas, como la suboficial Mirla Benites Romero, que laboró en Tránsito de Sullana, quien, junto a su colega Cristian Quispe Conislla, fueron encarcelados, mientras los investigan por una coima de S/500 para no imponer una papeleta por no tener brevete.

Mientras que en Talara, la suboficial Daniela Belén García López fue intervenida tras ser acusada de presuntamente pedir S/ 1800 para liberar a una persona y entregar una moto que habría participado en un accidente.

En tanto, en Paita, la suboficial Nataly Priscilla Terrones Campoverde y el suboficial PNP Arzael Amijait Ato Vásquez, que laboraban en la comisaría de Amotape, fueron detenidos por recibir S/ 310 mediante Yape y en efectivo para que no le impongan una papeleta a un chofer.

Al respecto, el especialista y exjefe de la Divincri de Piura, comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos, indicó que los filtros en la Policía Nacional no son tan adecuados e ingresan ciudadanos que no tienen valores, honradez ni disciplina y se convierten en policías. “El personal antes de ingresar a la actividad policial, pasa por una escuela de formación y un filtro, pero a veces estos filtros no son tan adecuados y entran ciudadanos que no tienen la mística de trabajo y confunden o mal entienden o malinterpretan o tienen mala intención, respecto a la mística policial, llena de valores, honradez, disciplina y trabajo. Y este minúsculo grupo de personas que se convierten en policías, utilizan la autoridad que les dicta el Estado, para su comisión de delitos que afecta (a la Policía Nacional), aunque no son muchos, pero es un tema de preocupación”, enfatizó Alfonso Llanos a Correo.