Más de 6,000 personas esperan su brevete

Desde que se anunció el reinicio de la emisión de licencias de conducir en la Direción Regional de Transportes de Piura, hace menos de dos semanas, solo se ha visto largas colas y saturación dentro y fuera de está institución. Su actual director, José Chávez Castillo, admitió que no se dan abasto con el personal que tienen. Indicó que son más de 6,000 conductores que se encuentran a la espera de revalidar su licencia de conducir.

SATURACIÓN

Son largas las colas que se forman todos los días al exterior de la Dirección Regional de Transporte, evidenciando la falta de capacidad de atención de su personal.

Chávez Castillo señaló que el problema de saturación se debe a que en promedio, cada mes, atendían unos 3,000 ciudadanos. Sin embargo, la paralización del servicio durante más de dos meses hizo que está problación aumente. “Hemos hecho las gestiones para obtener los los accesos y códigos, todo ello para volver atender en la emisión de licencias de conducir, pero hay varios conductores que vienen rezagados desde el mes de noviembre, cuando se paralizó el servicio, en la renovación, revalidación y recategorización de licencias de conducir”, dijo el director de transportes.

TEMOR A MULTAS

José Chávez agregó que existe un temor por parte del conductor, en pensar que será multado por la Policía en caso de no tener su licencia de conducir. No obstante, reiteró que el plazo final, otorgado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), para revalidar la licencia es hasta el 28 de febrero.

Quienes se llevan la peor parte son los ciudadanos que hacen colas desde la madrugada para lograr ser atendidos, otros esperan bajo el inclemente sol durante todo el día.

TESTIMONIOS

“Desde hace una semana han empezado con la atención pero no en el horario completo, solo hasta las tres de la tarde. Hoy es el tercer día que vengo, sigo asoleándome. Ayer, cuando llegó la hora de salida, el señor que atiende apagó su computadora y se fue sin darnos un ticket”, manifestó visiblemente molesta la ciudadana Rosa Ángela Silva Huamán.

Por su parte, el conductor Gerardo Carriel señaló que llegó hacer cola a las 3 de la mañana para poder ser atendido el día de ayer. Aseguró que su licencia de conducir venció desde inicios de este mes y le urge poder tramitarlo.

“Yo he venido en horas de la madrugada y ya encontré a personas aquí, parece que no hay control, las personas vienen entran y salen y uno no avanza. Yo trabajo en transporte, viajo constantemente y no tengo tiempo para hacer estos trámites todos los días. No se ha tomado en cuenta la cantidad de conductores que hay en la zona que tenemos que renovar. Hay un desorden y es una falta de respeto, sobre todo con este calor que hace, y muchas veces hay niños”, indicó Gerardo Carriel.

En ese sentido, el director regional de Transportes, José Chávez Castillo, dijo que ya solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la instalación de tres modulos más , los cuales serán habilitados en los próximos días, en cuanto sean autorizados los accesos de ley, con ello se espera agilizar parte de los procesos que demoran en la aprobación de una licencia de conducir.

CORRUPCIÓN

Cabe resaltar que la aglomeración de conductores solicitando licencias de conducir no sería el único problema con el que tiene que lidiar dicha institución. Chávez Castillo se pronució sobre el presunto caso de corrupción dentro de la Dirección de Transportes, donde se decidió la suspención del funcionario Víctor Chiroque Ancajima, quien habría direccionado a un postulante hacia un tramitador o centro médico.

“Lo hemos separado de su cargo hasta que no se aclare su situación, esto no lo exime de la denuncia que ha hecho ante la Divincri la persona afectada”, indicó Chávez.

En ese sentido, el director descartó que exista una mafia dentro de la institucion, dijo además que ya se encuentra coordinando con la Procuraduría del Gobierno Regional para la realización de una auditoría dentro de la Dirección de Transportes. “Ya hemos solicitado una investigación que nos permita ver cuál es el estado situacional de todas las áreas, no solo la de licencias. Cuando se tengan los resultados de esta investigación, que los dará la Secretaria Técnica, se darán a conocer las sanciones correspondientes, en base a la gravedad del caso, puede ser desde una amonestación verbal hasta la destitución del trabajador”, aseveró.

En tanto, exhortó a los postulantes a que no colaboren con los tramitadores que se encuentran merodeando los texteriores de la institución.

“Nosotros hemos puesto toda la información a disposición del postulante a fin de que no tenga que recurrir a un “tramitador, todo tiene a la mano, incluso se les da una serie de opciones de lugares donde pueden hacer sus exámenes médicos y realizar sus clases de manejo”, dijo Chávez.

TRAMITADOR

En ese sentido, precisó que no existe ningún “tramitador” en los exteriores de la Dirección de Transporte autorizado para realizar algún trámite de la entidad. “Nosotros no trabajamos con ningún tramitador de la calle, ni el mismo vigilante se encuentra autorizado para brindar ese tipo de información, todo lo van a encontrar de la puerta para adentro, solo aquí podrán encontrar la información que necesitan de acuerdo a lo que el postulante requiera”, puntualizó.

Como es de conocimiento público, son varias las personas que se encuentran afuera de la Dirección de Transportes ofreciendo a los postulantes diferentes servicios para tramitar una licencia de conducir, como fotografías, clases de manejo o exámenes médicos.