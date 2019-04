Mensajes de WhatsApp y texto revelan “coimas”

Síguenos en Facebook

En evidencia. Mensajes de WhatsApp y de texto hallados en el celular incautado al ahora exasesor de Control Municipal de la comuna de Sullana, Jhonson Eduardo Medina Viera, comprometen más a este y al jefe de Control Municipal, Jhon Quispe Lazo, que sería quien solicitaba dinero a los dueños de los locales para dejarlos funcionar.

Y es el que el restaurante El Gordo no habría sido el único al que solicitaron una “coima”, sino que sería su modo de operar, según se desprende de los mensajes visualizados en la diligencia del 29 de marzo de este año, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

OTROS LOCALES

Medina declaró ante la Fiscalía que había un local llamado El Deseo, ubicado en la carretera a Tambogrande, que aparentemente no contaba con toda la documentación para su funcionamiento.

Así la situación, “Jhon Quispe me dijo que fuera y le solicitara al dueño la suma de 500 soles para que pueda seguir funcionando, siendo que mi persona responde vía WhatsApp que el dueño del local le podía dar 300 soles”.

Medina indicó que además de El Deseo, también mantenía contacto con el dueño del bar Vanesa, quienes lo llamaban para que recoja el dinero, previamente solicitado por Quispe.

Aparte, también habrían cobrado “coimas” a comerciantes del centro Bahía, en Sullana.

WHATSAPP

Una de las conversaciones de WhatsApp entre Medina y Quispe, del 11 de marzo de 2019, es como sigue:

Medina: Jhon el pata no contesta, no pasa nada, o ya arreglaste con él.

Quispe: No cholo.

Medina: No nos habrá jodido el Chacal.

Quispe: Ni llego a la oficina aún.

Medina: porque bien raro, no contesta. De repente el Chacal lo agarró.

Quispe: Pásame su cel.

Medina: Jhon cómo va a ser con lo que dijo el coronel, que dijo que baje a la Gerencia si yo estoy en control municipal, desahuévalo porfa, el compromiso es con El Deseo.

Mensajes de texto. También hay una conversación entre ambos personajes, que data del 5 de marzo de 2019.

Medina: Jhon Merino me ha llamado diciendo que hoy ha ido fiscalización a la Bahía, que les des 15 días más, que te tiene 100 soles para el ceviche.

Quispe: Nada, son huevadas 100 soles. Yo no voy a trabajar para él.

Medina: Sí pues. Es pendejo.

Quispe: Que vengan los interesados. Ya se le apoyó a Enrique.

Medina: Me han pedido tu número.

Quispe: Una mano mínimo

Medina: ¿Se lo doy o no?

Quispe: Sale la tuya.

Medina: Ok.

por TELéFoNo. También hay la comunicación telefónica de Medina con el dueño de un local, el 4 de marzo de 2019, cuando todavía estaba en el cargo.

Comerciante: Aló cumpita.

Medina: Oye (ininteligible)… está diciéndome que él te deja un mes para que tú puedas hacer el trámite de tu, de tu vaina esa.

Comerciante: Ya

Medina: Una, una mano.

Comerciante: ¿Quinientos?

Medina: Sí.

Comerciante: Ta pero tendría que juntar hoy día este gordo.

Medina: Por eso pues, lo que tengas hoy día y mañana, porque yo le he dicho que hoy día puedes darle algo, este.

Comerciante: Pero mucho, dile que se baje algo on, pa’ poderle juntar, tú sabes cómo está la situación con mi hijita, también estoy gastando.

Medina: Mira yo le he dicho que incluso tienes a tu hija mal. Me dice, no huevón hay gente que sabe lo que estamos arriesgando nosotros aquí, hay un montón de presión por su lado.

Comerciante: entonces mira, yo de aquí, lo que venda, ya después completo, pues.

Como se sabe, la investigación fiscal se inició tras la denuncia del dueño de El Gordo.