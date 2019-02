Miguel Cueva: “El alcalde pidió al expresidente de la Caja Piura poner a su bróker”

Síguenos en Facebook

El exteniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Miguel Cueva Celi, brinda datos reveladores sobre la incursión del nuevo bróker en la comuna.

¿Actualmente el seguro de la comuna está vencido?

Estoy preocupado porque desde hace casi dos meses se han vencido los seguros. Desde el 4 de diciembre.

¿Es normal que la nueva gestión elija el bróker?

La nueva gestión decide quién será su bróker. Solo envía una carta diciendo que tal persona será su bróker. El corredor que nombró la gestión del alcalde Miranda empezó a trabajar desde setiembre para licitar todo lo que era bienes inmuebles y todo tipo de vehículos.

¿Cuándo usted se quedaba como alcalde, tenía algún problema?

Se entrampaba porque ninguna de las empresas quería asegurar el edificio por inundaciones. Cuando ya estaba para ser convocado la renovación del seguro, a mediados de noviembre, se empezó a correr la voz en los pasillos de la municipalidad, que el nuevo alcalde (Juan Díaz) ya había ido a hacerle una visita especial.

¿A Oscar Miranda?

Sí. Había ido a saludarlo y a ponerse de acuerdo para la transferencia. Resulta que dijeron que ya no va. Yo pregunté y me dijeron que la nueva gestión (de Juan Díaz) ha solicitado que dejen a un nuevo bróker, que tengo entendido se apellida Bustamante.

¿En ese momento ya mencionaban el nombre?

Ya lo mencionaban. Yo fui a hablar con el alcalde (Oscar Miranda) y me lo negó, pero seguía entrampado el tema y no salía la licitación.

¿Pero después apareció esa carta?

Cuando le pregunté a los gerentes qué pasó, por un tema de fiscalización, me dijeron que ya había salido la carta. Es un documento con fecha 13 de diciembre del 2018, en el que Oscar Miranda firma para cambiar de bróker, que es algo inusual, porque el nuevo alcalde es el que se preocupa de esas cosas.

¿Por eso no contratan el seguro?

Por culpa de esa carta es que se van a cumplir 60 días sin tener nada asegurado. Eso me parece que es una gran irresponsabilidad.

¿Supo algo de la Caja Piura?

Allí viene otra gran preocupación que he encontrado. También se empezó a escuchar que lo mismo había ido a hacer (el entonces alcalde electo Juan Díaz) a la Caja. Eso no me consta. Lo que se dice es que primero habló con Pedro Chunga y este lo derivó con Pedro Talledo.

¿Usted ha hablado con Pedro Chunga?

Sí, he tenido una conversación con él.

¿Él acepta que ha tenido una solicitud del nuevo alcalde?

Él me dijo que sí se encontró con él (alcalde).

¿Y se lo pidió? Se lo pidió.

¿Cuánto dinero está en juego?

La cobertura en la municipalidad es más de un millón. En la Caja es más de 8 millones.

¿Cuál es su posición, en caso sea cierto?

Yo creo que debería intervenir Contraloría y citar a los señores de la Caja. Yo he tenido en mi poder un documento de tres hojas donde la Superintendencia especifica tres motivos para removerlos, eran por fallecimiento, por un tema moral y por renuncia.

¿No es mejor un cambio de directores?

No era el momento. Según los expertos, el 2017 fue un buen año para la Caja y el 2018 fue mejor. Si está dando sus frutos, ¿porqué salir con la pata en alto? Creo que ha debido documentarse mejor. No quiero pensar que lo que se habló en los pasillos de la municipalidad (sobre el interés del alcalde Díaz en los seguros), sean los motivos de estos cambios. ¿Por qué hacer un escándalo con dinero ajeno?