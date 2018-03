Miles de escolares conviven con la inseguridad

Síguenos en Facebook y YouTube

En octubre del año pasado, una docente del colegio Víctor Rosales Ortega del asentamiento Pachitea, fue víctima de la delincuencia saliendo de su centro de labores.

Según contó su directora, Trinidad Castillo Patiño, fueron dos las personas bien vestidas que en la puerta del colegio la

rodearon y se colocaron a cada lado, y con amenazas utilizando un arma, la llevaron hasta la plataforma Juan Velasco Alvarado y la despojaron de sus pertenencias.

Otro caso similar le ocurrió a una alumna, quien al salir del colegio, fue abordada por un delincuente, quien le arrebató sus enseres. Afortunadamente, agentes policiales que se encontraban cerca lograron atraparlo y recuperar los bienes.

MILES EN RIESGO. Así como este caso, esta situación en mayor o menor intensidad ocurre también en muchos otros colegios de Piura, en donde cerca de 30,000 alumnos viven en constante riesgo de ser víctimas de las personas de mal vivir, quienes se han apoderado de la zona, debido, en gran parte, a la inacción de las autoridades correspondientes.

Según el mapa de riesgo elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la mayor cantidad de instituciones educativas que se encuentran en zonas de riesgo se ubican en el Sector Oeste, en asentamientos humanos como Nueva Esperanza, San Sebastián, Villa Perú Canadá, Santa Julia, en las inmediaciones del complejo de mercados, Barrio Sur, entre otros.

Como se sabe, el colegio Víctor Rosales Ortega se encuentra ubicado en la esquina de las avenidas Blas de Atienza y Sullana, a inmediaciones del complejo de mercados.

La zona, desde hace muchos años, es frecuentada por los llamados “ruleteros”, así como de consumidores de drogas y alcohol, quienes agreden verbal y, algunas veces, físicamente, especialmente a las niñas del turno de la tarde, que es el momento en que los policías y serenos se ausentan.

El colegio Víctor Rosales es uno de los que se ubica en estas zonas inseguras, y que no necesariamente están relacionadas con actos delictivos, sino con locales de venta de alcohol, y riesgo de accidentes de tránsito.

Según contó Trinidad Castillo, son un promedio de diez locales los que se ubican a menos de cien metros del colegio, donde venden bebidas alcohólicas. Muchos de los beodos que salen de estos locales, pasan o pernoctan en las inmediaciones de dicho centro educativo, representando un riesgo para los 1,000 alumnos, aproximadamente, que estudian en los tres niveles.

CERCA DE LOS CONSUMIDORES. Una situación parecida, aunque felizmente sin casos de asalto y robo, padecen los escolares y docentes de la institución educativa Ann Goulden, que se ubica en la avenida Don Bosco, en el Barrio Sur.

Su directora, Juliana Ruiz Falero, nos contó que uno de los principales riesgos que tienen los escolares es cuando a la hora de salida, por tomar un atajo, se desplazan por la ribera del río, en donde pernoctan y han construido sus guaridas los adictos a las drogas y alcohol.

“A los niños del turno de la tarde, a veces no los vienen a recoger sus padres y se van solos, y a veces para aligerar su paso e ir más rápido, se van por el borde del río, ese es nuestro temor, porque no sabemos si llegan bien o no, porque pasan cerca de los consumidores que allí fuman, viven y duermen, porque en ese lugar tienen sus guaridas”, manifestó la docente.

Otro problema son los bares que funcionan cerca, y los puestos de comida de la ribera del río, que se ubican a unos 100 metros de distancia, donde también se consume bebidas alcohólicas. “Nos ha pasado casos que algunos niños se han quedado por allí comiendo ceviche, y hemos tenido que ir a traerlos, porque los papás no supervisan bien su llegada ni su salida”, anotó Ruiz Falero.

“Si bien es cierto se han alejado un poco, pero sigue siendo un centro donde la gente se embriaga y se pierde la tranquilidad y no respetan. También sé que hay bares pero que abren más en la tarde y noche, pero de todas maneras sigue siendo un peligro para los niños”, acotó Juliana Ruiz.

El colegio, incluso, ha sido víctima de intento de robo el 31 de diciembre del año pasado, pero el guardián se percató y se pudo atrapar al ladrón.

GRAVE RIESGO. Otro colegio en donde sus alumnos se encuentran en grave riesgo por la presencia de alcohólicos, es el Almirante Miguel Grau, que se ubica en la calle China Popular del asentamiento Santa Julia.

El riesgo está en que frente a este colegio se ubican varios locales en donde venden bebidas alcohólicas, y cerca se encuentra una zona descampada, así como la laguna Santa Julia, en donde pernoctan personas de mal vivir.

En el mismo sector Oeste, en el asentamiento Nueva Esperanza, se ubica también el colegio José Olaya Balandra, cerca de una zona en donde abundan los puntos de venta y consumidores de droga, así como de robos al paso.

Su director, Walter Llapapasca, indicó que se han organizado para contrarrestar el riesgo de inseguridad de los más de 1,600 alumnos que estudian allí en los tres niveles, aunque han tenido que levantar las paredes del cerco perimétrico para impedir el ingreso de delincuentes.

demandas. Los docentes reprocharon la poca acción que han mostrado las comunas de Piura y Veintiséis de Octubre, que siguen permitiendo que funcionen en las inmediaciones, locales de venta de bebidas alcohólicas. Ellos exigieron que los cierren o erradiquen para alejar todo riesgo.

Juliana Ruiz pidió a la municipalidad de Piura que pode las copas de los árboles, para que los postes puedan iluminar las inmediaciones del colegio Ann Goulden, ya que en horas de la tarde y noche aparecen los adictos, aprovechando que la zona está en penumbras.