Millonaria planilla de un proyecto que seguiría paralizado por un año más

Han pasado más de diez meses desde que el proyecto Alto Piura quedó paralizado por el retiro del Consorcio Obrainsa Astaldi y poco o nada ha avanzado hasta la fecha, mientras tanto, esta Unidad Ejecutora ha venido desembolsando en todo este tiempo, una millonaria planilla de sueldos.

Según indicó el ex consejero regional, Óscar Echegaray, hasta diciembre del año pasado la versión oficial era que la planilla de unos 60 trabajadores ascendería a un millón y medio de soles, aproximadamente.

Lo mismo dijo el ex vicepresidente del Consejo Directivo del Peihap (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piiura), Hugo Garcés Solano, aunque se presumía que era más elevada.

SUELDOS ELEVADOS

Karina Cisneros, una de las trabajadoras despedidas el último lunes, estimó que el monto mensual de la planilla de trabajadores del Peihap ascendería a unos 250 mil soles mensuales, es decir, cerca de tres millones de soles anuales.

La trabajadora, quien además es representante sindical de los servidores despedidos, indicó que en el Peihap laboran más de 50 trabajadores, estimando el costo mensual de la planilla en unos 250 mil soles, es decir, cerca de tres millones de soles anuales.

Cabe señalar que los 14 trabajadores despedidos el último lunes no ganan más de 3,000 soles. Hay otros de áreas técnicas que perciben 7,000 soles, y los funcionarios que ganan 10,000 soles.

SIN PLANIFICACIÓN

Según señaló el ex vicepresidente del directorio del Peihap, Hugo Garcés Solano, opinó que la falta de estrategias de planeamiento originan este tipo de situaciones, donde el proyecto, pese a estar paralizado, sigue gastando en parte del personal que por el momento no es imprescindible.

“En momentos de paralización debe reducirse el personal al mínimo, no es posible que un proyecto paralizado esté con todo el personal administrativo al 100%, no hay quien dirija el proyecto, no se ha gerenciado bien hasta el momento, todo proyecto en época de paralizaciones se tiene que reducir el personal, esa carga le sigue haciendo daño al proyecto, económicamente hablando”, manifestó el también exdecano del Colegio de Ingenieros.

Por su parte, el consejero por la provincia de Morropón, Victor Manuel Chiroque Flores, también expresó su preocupación y se preguntó cuál es el trabajo que ha venido haciendo el personal durante estos diez meses de paralización del proyecto.

“Se pierde dinero, se pierde tiempo, el proyecto no avanza, con el respeto que se merecen algunos, este proyecto es una gallina de los huevos de oro, todo el mundo quiere aprovecharse y, lo peor, es que hay gente que está ganando más de 10,000 soles como locadores”, dijo el legislador regional, estimando, por referencias, que la planilla del Peihap sería mucho más abultada.

UN AÑO PARALIZADO

Ayer por la mañana, el gerente del Peihap, Manuel Vega Palacios, sostuvo una reunión con los consejeros Víctor Chiroque, Manuel Lecarnaqué de Sullana, Rolando Saavedra de Ayabaca y Jorge Neyra de Huancabamba.

En dicha reunión se conoció que la buena pro otorgada al postor Hugo Córdova Ordinola para realizar el servicio de las actividades preliminares para ingresar al túnel de trasvase, a efectos de culminar la constatación física e inventario de obra, por un monto de 379,821 soles, había sido objeto de reclamo.

“Hay una empresa que ha presentado un reclamo, esto va a demorar uno o dos meses, y en agosto recién se conocerá a la empresa ganadora, una vez que se resuelva esta situación, luego falta la limpieza del túnel que demoraría algunos meses”, señaló Chirorque.

Por este motivo, estimó que la licitación del saldo de obra se iniciaría en abril, y que los trabajos de perforación del túnel se reanudarían a partir de julio del próximo año.

El consejero dijo que esta situación se complicaría por el reclamo de los proveedores de la zona, a los cuales el Consorcio Obrainsa Astaldi les ha quedado debiendo 23 millones de soles.

En representación de estas personas participó en la reunión Edy Farías, exalcalde de dicha provincia, quien según Chiroque Flores, expresó su preocupación porque si no se establece un diálogo con ellos, habrían problemas que obligarían a paralizar nuevamente los trabajos.

“Hay cierta indignación porque si no se conversa con ellos, van a haber problemas”, manifestó.

Cabe señalar que en la zona donde están estos proveedores, se encuentran los accesos a la obra por un sector del distrito de Huarmaca.